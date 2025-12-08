¥È¥è¥¿Ž¢¥»¥ê¥«Ž£Éü³è!?¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖÂ¨Í½Ìó¤¹¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤äµ»½Ñ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×È¯¸À¤«¤é1Ç¯¡ÄÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³×¿·Åªµ»½Ñ¤ËÃíÌÜ¡ª
º£¤Ê¤ªÂ³¤¯¥»¥ê¥«Éü³è¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡2025Ç¯¤â¿··¿¼Ö¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¼Ö¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¸½¾Ý¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ªÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥»¥ê¥«¡×¤ÎÉü³èÀâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¼¡´ü·¿¡Ö¥»¥ê¥«!?¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï2024Ç¯11·î¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2024¡×¤Ç¤Î¡¢¥È¥è¥¿ÃæÅèÍµ¼ùÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥»¥ê¥«¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¾×·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂ³Êó¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢¥»¥ê¥«¤ÎÉü³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµÄÏÀ¤¬Â³¤¡¢¡Ö¼¡¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¤¤Ä¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¹çÀï¤ä¡¢¡ÖÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤¨¤ÆÆâÇ³µ¡´Ø¤Ç½Ð¤¹¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿äÂ¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÇ®ÎÌ¤¬Îä¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¥»¥ê¥«¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë²áµî¤ÎÌ¾¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ä¥í¥Þ¥ó¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡1970Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥»¥ê¥«¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥«¡¼¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã±¤ËÁö¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥Ú¡£¤½¤ì¤¬¥»¥ê¥«¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢¥»¥ê¥«¤¬¤¤¤«¤Ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Î¼Â¸³¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥ë¥Á¥ç¥¤¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÆâ³°Áõ¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ëÆüËÜ½é¤Î»î¤ß¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¿ôÉ´ËüÄÌ¤ê¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃíÊ¸¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÀ¸»º¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥À¡¼¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¼¼Ö´ü´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1982Ç¯¤Î3ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»º½é¤Î¥Ä¥¤¥ó¥«¥à¥¿¡¼¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1800GT-T¤ä¸ÂÄê200Âæ¤Î1800GT-TS¤ÏWRC¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯¤«¤é1986Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥é¥ê¡¼¤ò3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ï¡¢º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1989Ç¯¤Î5ÂåÌÜ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤ÎÎÌ»º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥Ï¥¤¥É¥í¥Ë¥å¡¼¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Ç¼ÖÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä²÷Å¬À¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤òÎ¾Î©¡£
¡¡ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀè¶î¤±¤È¤â¤¤¤¨¤ëµ»½Ñ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥ê¥«¤Ï»þÂå¤´¤È¤Ë¡È¿·¤·¤µ¡É¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¾¤Ë¿··¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ã±¤Ê¤ëÉü¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤ÓÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¤½¤ÎÇ®¤ÏÎä¤á¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉü³è¤·¤¿¤éÂ¨Í½Ìó¤¹¤ë¡×¡ÖÅÅÆ°²½¤Ç¤â¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥»¥ê¥«¤ÎÌ¾Á°¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÀÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖWRC¤ò¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤²¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯º£¤À¤«¤é¤³¤½É¬Í×¡×¡Ö¥È¥è¥¿¤Ê¤é´üÂÔ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤Ï¤º¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²Á³Ê¼¡Âè¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¤âºÆ¤ÓÌ´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤â¤·EV¤Ê¤éÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤É¤¦ºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¾ï¤ËÄ©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¥»¥ê¥«¡£¤½¤ÎÌ¾¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹Æü¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤ÊÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£