½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ÎŽ¢È¿ÆüÀðÆ°Ž£¤ÏÉÔ°Â¤ÎÉ½¤ì¡ÄŽ¢ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÈÈºá¤¬Áý²ÃŽ£¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç·ãÅÜ¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£ÆüÃæ´Ø·¸¤ò°ìµ¤¤Ë°²½¤µ¤»¤¿¹â»ÔÈ¯¸À
11·î7Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ñ²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î¡ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¼«Í³µÚ¤Ó¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¸¢Íø¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë´í¸±¤Ê»öÂÖ¡×¤ò»Ø¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌÔÎõ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤ò´Þ¤á¤Æ°ì¤Ä¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÅý°ì¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤ËÛ£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ½¸½¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ËÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÌ±´¶¾ð¤¬¤ä¤ä°²½¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑÉÔ°Â¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¬À¯¸¢¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÃæ¹ñÍÍø¤ÊÀ¤ÏÀ·ÁÀ®¤ä¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤òÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Î¼óÁêÈ¯¸À¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÄ¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×
º£²ó¤ÎÆüÃæ´Ø·¸ÉÔ°ÂÄê²½¤Î·Ð°Þ¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¡£11·î7Æü¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé»á¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ï½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ëÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎòÂå¤Î¼óÁê¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÛ£Ëæ¤ÊÈ¯¸À¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¢£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£11·î19Æü¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¡¢Î¹¹Ô¡¢Î±³Ø¤òÅöÌÌ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¹ñÌ±¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÈÈºá¤Ê¤É¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤âÄÌÃÎ¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Ï21Æü¡¢·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤â»ö¼Â¾åÅ±²ó¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿¶ÉÌÌ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯»ÑÀª¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¡£
1972Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤¬ËÌµþ¤Ë¹Ô¤¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤¬Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¡×¤È¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ËÍý²ò¤ò¤¹¤ë»Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÎòÂå¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¡È°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡É¤òÍý²ò¡¢Âº½Å¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀïÎ¬ÅªÛ£Ëæ¤µ¡É¤À¡£
¢£¹ñÌ±¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤ò¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¡¢Âº½Å¤ò·ç¤¤¤¿¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¡¢È¿È¯¤·¤¿¡£2022Ç¯¡¢ÊÆ¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ì¤ÐÂæÏÑËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë·³»öÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬·³»öÎÏ¤ÇÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢ÀïÎ¬ÅªÛ£Ëæ¤µ¤ò·ø»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ·Êµ¤¤Ç¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤µ¤»¤ë°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤ÏÂ¿¤¤¡£ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î²¼Íî¤¬Â³¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ç¥Õ¥ì°µÎÏ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·²¼¡¢½¬À¯¸¢¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤è¤ê¤â¡¢À¯¼£¡Ê±ø¿¦¤ÎÅ¦È¯¡¢¸øÌ³°÷¤Ø¤Î·ðÌó»Ø¼¨¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼ûÍ×ÉÔÂ¤«¤é¡¢¾å¾ì´ë¶ÈÌó5300¼Ò¤Î4Ê¬¤Î1¤ÏÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ê¸ÛÍÑ¡¦½êÆÀ´Ä¶¤Ï°²½¤·¤¿¡£¹â¤Þ¤ëÌ±½°¤ÎÉÔËþ¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÂÐÆü¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥¨¥ó¥¿¥á³¦¡¢´Ñ¸÷¶È¤Ë±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÈ¯¸À¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤Ç¡¢¿Íµ¤²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡È¤æ¤º¡É¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤½ô»ö¾ð¤òÍýÍ³¤Ë¾å³¤¡¢¹á¹Á¡¢ÂæËÌ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£Ãæ»ß¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò·üÇ°¤·¤Æ¸ø±é¤ò±ä´ü¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤Î´ðÁÃ¤Î°ìÉô¤¬´þÂ»¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÇ°×¤ò¤Ï¤¸¤á·ÐºÑ¤Î±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î°Â¿´¤È°ÂÁ´¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐÆüÈãÈ½¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â±Æ¶Á¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬Ë¬Æü¤Î¼«½Í¤ò´«¹ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£11·î²¼½Ü¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÆüËÜ¤Ø¤Î¹Ò¶õÊØ¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¢£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤òÉð´ï¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¶²¤ì¤â
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¤ÏÃæÄã½êÆÀÁØ¤Ç¤Ï¸º¾¯¡¢¹â½êÆÀÁØ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Àè¹Ô¤¤Ï³Ú´Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Éé¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥Î¤ÎÍ¢½Ð¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Î»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤âµÚ¤Ö¤À¤í¤¦¡£
¶µ°éÊ¬Ìî¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤Î²ÃÂ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ³Ø¹»±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤À¡£Ãæ¹ñ¶µ°é¾Ê¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¼£°Â¤ÏÉÔ²º¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÈÈºá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«¹ñÌ±¤ËÂÐÆüÎ±³Ø·×²è¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÂÐÆüÍ¢½Ðµ¬À©¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÅ¸³«¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤È¤Î¹çÊÛ¤ò´Þ¤á¤¿¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼«Æ°¼Ö¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤¬µ¯¤¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
11·î25Æü¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö½¾Íè¸«²ò¤ÎÊÑ¹¹¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ½ñ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆüÃæÌäÂê¤Î°²½¤ÏÄ¹°ú¤¯¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬ÂÐ¹³¤¹¤ëÊýË¡
2017Ç¯3·î¡¢Ãæ¹ñ¤Ïºß´ÚÊÆ·³¤Î½ªËö¹â¹âÅÙËÉ±Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊTHAAD¡¢¥µ¡¼¥É¡ËÇÛÈ÷¤ËÊóÉü¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é6Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿2023Ç¯8·î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷ÍÑÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤¿Âç¼êºâÈ¶·Ï´ë¶È¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¥Þ¡¼¥È¤ÎÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤¬±Ä¶ÈÄä»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
²¾¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î²¼²¡¤·°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¡£¹á¹Á¤ò´Þ¤á¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¤Î¾ÃÈñ³Û¤Ï¡¢2025Ç¯1¡Á9·î´ü¼ÂÀÓ¤ÎÇ¯Î¨´¹»»¤ÇÌó2.7Ãû±ß¡¢GDP¤Î0.4¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î½ÅÍ×»º¶È¤Î¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÈÎÇä¡¢¹çÊÛ¡¢Ä´Ã£¤òÃæ¹ñ¤¬¶Ø»ß¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£»öÂÖ¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬Ê£¿ô¤Î´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÊ¬»¶¤À¡£»ñºà¤ÎÄ´Ã£¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ï¤¬¹ñ¤Î»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÇÈÎÇä¤Î44¡ó¶á¤¯¤¬¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ë¡£ÂÐÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Î¸º¾¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Ïº£¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤äÈÎÇä»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÈæÎ¨°ú¤²¼¤²¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¡£
¢£¡ÖÂÐÃæÊñ°ÏÌÖ¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Î²ÃÂ®¤À¡£Â¾¤Î¹ñ¤Î´ë¶È¤â¡¢º£²ó¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤òµ¡¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤µ¤òÍý²ò¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£¼«¹ñÆâ¡¢ASEAN¡¢¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·¶½¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ»Ô¾ì¤ò¤á¤°¤ë¥·¥§¥¢Áè¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·ã²½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¶¥Áè¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥·¥§¥¢¤ò¹â¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
À¯ÉÜ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÂæÏÑÌäÂê¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÎÎÎ³¤ÌäÂê¡¢ËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤ËÀ§¡¹Èó¡¹¤Î»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÂ¿¹ñ´ÖÏ¢·È¤òµÞ¤°¤Ù¤¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢·ÐºÑÌÌ¤«¤é¤ÎÂÐÃæÊñ°ÏÌÖ¤Î·ÁÀ®¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬¼«Î§¤·¤Æ·ÐºÑ±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿·¶½¹ñ¤ä·Êµ¤¤¬¸·¤·¤¤²¤½£¤Î°ìÉô¤Î¹ñ¤Î»Ù»ý¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢ÂÐÆüÈãÈ½¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
