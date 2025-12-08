¹á¹ÁµÄ²ñÁªµó¡¡¡Ö¿ÆÃæÇÉ¡×¤ÎµÄÀÊÆÈÀê¤¬³Î¼Â¡ÄÅêÉ¼Î¨¡ÖÄãÄ´¡×
¹á¹Á¤Ç¤Ï7Æü¡¢µÄ²ñÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ËÍ»ÏÂÅª¤Ê¡Ö¿ÆÃæÇÉ¡×¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ç¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï31.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÈÄãÄ´¤Ç¤·¤¿¡£
7Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¹á¹Á¤ÎµÄ²ñ¡ÖÎ©Ë¡²ñ¡×¤ÎµÄ°÷Áªµó¤Ï¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬31.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄãÄ´¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î2021Ç¯¤«¤éÎ©¸õÊä¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¡È°¦¹ñ¼Ô¡É¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¡ÖÌ±¼çÇÉÀ¯ÅÞ¡×¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÃæÇÉ¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀè·î¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¤ÆÁªµó±¿Æ°¤ò¹µ¤¨¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¥È¥Ã¥×¤â7Æü¡¢¡Ö¤³¤Î1É¼¤ÏÈïºÒ¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬ÅêÉ¼¤ò´þ¸¢¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£