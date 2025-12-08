¹á¼è¿µ¸ã¡¡¹á¹Á¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀµÂÎ¤Ë¾×·â¡¡±Ç²è»£±ÆÃæ¤Ë±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¿ÀÂÐ±þ¤â¡Ö¼¡¤ÎÆü¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬7Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹á¹Á¤Ç±Ç²è»£±Æ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³¤³°¤Ç¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö¹á¹Á¤Ç±Ç²è¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£»£±Æ»þ¤Ï¡Ö´¨¤¯¤Æ¤¿¤²Ð¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»£±Æ¾ì½ê¤Ç¡×¤È´¨¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡ÖÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡È¤³¤Ã¤ÁÍè¤¿¤é?¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÍè¤Æ¡×¤È¡¢±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤¿¤áÃÈ¤ò¼è¤é¤»¤ë¿ÀÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Æ¡×¤ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡Öº£²ó¤É¤¦¤¤¤¦»£±Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¹á¼è¤ÏÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¡¢¤½¤ì¤¬¿·Ê¹¤Î1ÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¿·Ê¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤ÈÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿½÷À¤¬¡Öµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î½÷À¤È¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤ªÊÛÅö¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤È¤·¡¢µ¼Ô¤È¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤Ï¡Ö¤¨¤§¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£