LiberNovoは、5月13日に発表した電動ワークチェア「LiberNovo」シリーズ新製品の体験展示会を開催しました。身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが動き、常に最適なサポートを維持できる電動モデル（一部モデルは手動）で、高身長・高体重向けモデルを含めた3製品が登場しています。LiberNovo Omni ProLiberNovo Omni SELiberNovo Maxis - AirflowProとSEは6月下旬、Maxis - Airflowは8月から順次出荷予定。希望小売