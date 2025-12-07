動物病院で想定外の診断結果を受けたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で132万6000回再生を突破し、「なんて恐ろしい…ｗ」「笑っちゃいました」「本当に良かった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：深夜に息を荒げ、震え始めた犬→『心臓病かも』と病院に連れて行ったら…】

深夜に震え始めた犬

Instagramアカウント「chihuapoo_no_tororo」の投稿主さんは、チワプーの『とろろ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日の深夜、急にとろろちゃんの様子がおかしくなってしまったとか。舌を出して息を切らし、ブルブルと小刻みに震え出したのだといいます。

助けを求めるように、投稿主さんの膝に乗ろうとするとろろちゃん。水やおやつにも興味を示さなかったため、ネットで症状を検索することにしたそうです。検索結果には、「脳や心臓病、中毒」などの不穏な文言が…。不安になった投稿主さんは、とろろちゃんを動物病院に連れて行くことにしました。

驚きの診断結果に爆笑！！

夜間対応をしている動物病院を訪ね、さまざまな検査をしたそうです。そして下された診断結果は…。なんと「おしっこを我慢していた」という予想外なもの！！いつもは自分でトイレに行くとろろちゃんですが、この日はなぜか我慢をしてしまっていたようです。

実際、おしっこを出したあと、すっかり元気を取り戻したといいます。深夜のドタバタ劇に翻弄された投稿主さんは、震え出したときは気が気でなかったけれど、元気になって本当によかったと綴ったのでした。

この投稿には、「尿意に夜間救急の料金は泣けてくるw」「ママさんビックリしちゃいましたよね」「なんともなく安心しました」など、多くのコメントが寄せられています。大きな病気ではなくて、本当によかったですね！

大切な妹との成長記録も…

実は、とろろちゃんには後に生まれた妹がいます。長い期間をかけて投稿主さんの元にやってきた、女の子の赤ちゃんです。とろろちゃんはとっても子供好き。いつでもそばに寄り添って見守ってきたといいます。

現在は、2人目の女の子も生まれて、3兄妹の長男になったとろろちゃん。もちろん、2人の妹をとても大切にしているといいます。これからもたくさんの可愛い姿を見せてくれそうですね♡

Instagramアカウント「chihuapoo_no_tororo」には、他にもとろろちゃんの日常の様子が投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「chihuapoo_no_tororo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。