»¶Êâ¤ÇÀ¤µª¤ÎÈ¯¸«¡ª
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¡Öº£À¤µªºÇÂç¤Î¶â¤ÎÈ¯¸«¡×¤¬¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃËÀ¡¢51ºÐ¤ÎErlend Bore¤µ¤ó¤Ï¡¢¶â¤òÃµ¤¹¥×¥í¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È±¿Æ°¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢»¶Êâ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À»¶Êâ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤òÇã¤Ã¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀè·î¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÆîÉô¤Î¥ì¥ó¥Í¥½¥¤Åç¤Ç9¤Ä¤Î¶â¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡¢3¤Ä¤Î»ØÎØ¡¢¤½¤·¤Æ10¸Ä¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥ë¤òÈ¯·¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¡©
¤¢¤ëÆü¡¢Bore¤µ¤ó¤Ï»¶Êâ¤ò½ª¤¨¤Æ²ÈÏ©¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¤¢¤ëÇÀ¾ì¤ÎµÖ¤Ç¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤¬ÌÄ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¤¥ó¤«¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î³¤Â±¤Î¥³¥¤¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥ô¥¡¥ó¥²¥ëÂç³Ø¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bore¤µ¤ó¤Ï¹Í¸Å³Ø¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´Éô¤Ç100g¤¯¤é¤¤¤Î½Å¤µ¤Î¶â¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤Ïµª¸µÁ°500Ç¯¤´¤í¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÊ¸²½°ä»ºË¡¤Ï¡¢1537Ç¯°ÊÁ°¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÊªÉÊ¤ª¤è¤Ó1650Ç¯°ÊÁ°¤Î²ßÊ¾¤Ï¹ñ¤Îºâ»º¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢È¯¸«¼Ô¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¹ñ¤ØÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥¿¥ô¥¡¥ó¥²¥ëÂç³Ø¹Í¸Å³ØÇîÊª´Û¤ÎHåkon Reiersen½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¶â¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ÏÇö¤¯Ê¿¤é¤Ç¡¢ÊÒÌÌ¤À¤±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥ë¤È¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤È¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï19À¤µª°ÊÍè¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈ¯¸«¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤È¯¸«¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇîÊª´Û¤Ï·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¶â¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó1,000Ëç¤ÎÇÏ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¶â¤ÎÇö¤¤¥á¥À¥ë¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢19À¤µª°ÊÍè¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸«¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ¯¸«¾ì½ê¤È²áµî¤ÎÎà»÷¤ÎÈ¯¸«¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯µ®½ÅÉÊ¤ò±£¤·¤¿¤«¡¢¿À¡¹¤Ø¤ÎÊû¤²Êª¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈReiersen½Ú¶µ¼ø¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢À¤µª¤ÎÈ¯¸«¤ò¤·¤¿Bore¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â¤òÇîÊª´Û¤ØÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Bore¤µ¤ó¤ÈÇÀ¾ì¼ç¤Ï¹ñ¤«¤é¾Þ¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î³Û¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
