「お手入れ面倒な服」から解放！【しまむら】40・50代の冬に♡「洗えるニット」

冬らしく朝晩冷え込む日も増えてきて、ニットが恋しい季節に。そろそろウール素材のニットが欲しい！ そんな大人世代は【しまむら】へ行ってみて。しまむらの大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】では「お家で洗えるニット」（公式インスタグラムより）を特集している模様。ウール素材なのにお家で洗えるのは嬉しいポイントです。ポップなカラーのものや、コード刺繍のもの、ネップニットなどが展開。好みのものがきっと見つかるはず。

軽さと温かさを兼ね備えた上質ニット

【しまむら】「ウール100%ニット」\2,420（税込）

温かそうな風合いと上質感が魅力のウール素材100％のニット。毛玉ができやすく、お手入れにも気を遣うウール素材ですが、こちらはおうちでも洗えるのが嬉しいポイントです。カーディガンタイプやプルオーバータイプなどシンプルなデザインのものが展開されているので、冬の一軍として活躍してくれるはず。

コードレース刺繍が大人可愛いニット

【しまむら】「ウール混刺繍ニット」各\2,189（税込）

コードレース刺繍が落ち着いた華やかさを演出するニット。ニットのカラーに馴染む控えめな刺繍が大人可愛い雰囲気です。キレイ目パンツを合わせてきちんと感のある着こなしに、ロングスカートを合わせて女性らしく、デニムを合わせてカジュアルダウンしてと、さまざまな着こなしが楽しめそう。

ポップなカラーが目を引くカラバリ豊富なハイネックニット

【しまむら】「ウール混ニット」各\2,189（税込）

長めのリブ編みディテールがこなれた印象のニット。リブ編みによって温かさが逃げにくく、これからのシーズンに出番が多くなりそう。前後差のある長さで腰回りをカバーしてくれるのも嬉しいポイントです。後ろのスリットが抜け感を演出し、さりげなく今っぽさをプラスしてくれます。こちらの魅力は何といっても豊富なカラーバリエーション。何色か揃えて楽しむのもおすすめです。

ミックスカラーが存在感を発揮

【しまむら】「カラーネップニット」各\2,189（税込）

ポコポコした表面とミックスカラーが存在感を放つニット。ネップがアクセントになり、シンプルなデザインながらも主役になれそうなアイテムです。ダークなカラーに偏りがちな秋冬のスタイリングの差し色としても活躍しそう。

