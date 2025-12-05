この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョとイワナにマウスを与えてみると…【やせすぎ雷魚48日目】」と題した動画を公開しました。かつて痩せ細っていたライギョに、栄養価の高い冷凍ピンクマウスを与え、その捕食の様子を収めています。



動画に登場するのは、投稿者が飼育しているライギョ。保護された当初は痩せてウナギのような体型でしたが、手厚い世話により体つきはだいぶ太くなってきました。しかし、頭部の肉はまだ落ちたままで、完全な回復にはまだ時間がかかりそうです。今回は、そんなライギョをさらに太らせるため、栄養満点のエサである「冷凍ピンクマウス」を用意しました。



その前に、同じく肉食魚であるイワナがマウスを食べるのか検証。水槽にマウスを投入すると、イワナは興味を示しますが、警戒しているのかすぐには食いつきません。一度は口に含んだものの、吐き出してしまい、結局食べることはありませんでした。



続いて、いよいよライギョの食事の時間です。水面に落とされたピンクマウスを、ライギョは次々と吸い込むように食べていきます。途中、激しい水しぶきを上げてアタックしたものの捕食に失敗し、マウスが水底に沈んでしまう場面も。投稿者がピンセットで回収しようとすると、ライギョはそれを横から奪い取るようにして食べ、食欲旺盛な姿を見せました。



同じ肉食魚でも、イワナとライギョで見られた対照的な反応が興味深い動画です。ライギョの力強い捕食シーンからは、生命力のたくましさが伝わってきます。