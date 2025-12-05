この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ガチ説教】ど素人投資家に100万円あげたら悲惨な結果になってた...」を公開。100万円チャレンジ企画の参加者のその後の悲惨な運用実績を元に、初心者が陥りがちな投資の罠について厳しく指摘した。



動画の冒頭、田端氏は以前100万円を元手に130万円まで増やした若手投資家の現状を問いただす。すると、元本は80万円にまで減少、特に「メタプラネット」という銘柄だけで30万円の損失を出したことが発覚。さらに、自己資金を追加投入していたにもかかわらず、本人が自身のトータルの損益を全く把握していないという衝撃の事実が明らかになった。



田端氏は「自分がいくら儲かっているかすらわかっていないのは、点数計算せずに麻雀をやってるみたいなものだ」と一喝。実際には入出金を計算すると利益が出ている状態だと指摘し、基本的な資金管理能力の欠如を問題視した。その上で、雰囲気や「下がったから」という安易な理由で株を購入する姿勢を「負ける投資家の共通点」だと断じる。



特に、「買ってから調べる」という若手投資家の言い分に対し、それは投資の基本動作が身についていない証拠だと厳しく説教。「なぜその銘柄なのか、なぜ今のタイミングなのか、なぜそのポジションサイズなのか」という仮説を立て、それを検証するために投資を行うのが本筋だと語る。田端氏は、安易な“打診買い”は、損失が出た際に後付けで買うべき理由を探し始める心理的な罠に陥りやすいと警鐘を鳴らし、投資における自己規律の重要性を強く訴えかけた。