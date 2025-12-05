Ｒフィールドが下げ幅を拡大、消費者の節約志向継続で２６年４月期業績予想を下方修正 Ｒフィールドが下げ幅を拡大、消費者の節約志向継続で２６年４月期業績予想を下方修正

ロック・フィールド<2910.T>が後場終盤になって下げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２６年４月期の連結業績予想について、売上高を５３５億円から５０９億２４００万円（前期比０．５％減）へ、営業利益を１４億１１００万円から３億７８００万円（同６９．５％減）へ、最終利益を９億３１００万円から５９００万円（同８１．８％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



上期において、物価高騰による消費者の節約志向が継続する地方・郊外エリアの店舗で需要が後退し、来店客数が前年同期比で減少したことなどが要因。クリスマス・年末年始に向けた消費は堅調に推移すると予想しているものの、引き続き既存店売上高の下振れが見込まれるとして、下方修正した。



なお、同時に発表した１０月中間期決算は、売上高２５０億６３００万円（前年同期比０．９％減）、営業利益８４００万円（同８６．８％減）、最終損益１億円の赤字（前年同期１億１０００万円の黒字）となり、従来予想の営業利益４億８２００万円を下回って着地した。



出所：MINKABU PRESS