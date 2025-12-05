【果汁工房果琳の福袋】540円で大サイズ･新メニュー･高額商品も選べるジュースチケット【10枚つづり5,400円】
青木フルーツが運営するフルーツジュース専門店「果汁工房果琳」は、2026年の『福袋 ジュースチケット(10枚つづり)』(店頭価格:5,400円、アオキフルーツオンライン価格:5,700円)を販売する。
今回の福袋は、『フレ!フレ!フルーツ生活!』をテーマに、長く続く物価高の中で「もっと気軽に、もっとおいしくフルーツを味わってほしい」という思いを込めたという。◆福袋(ジュースチケット) 10枚つづり
【価格(税込)】
店頭価格:5,400円
アオキフルーツオンライン価格:5,700円
チケット1枚につき、好きなジュース1杯と交換できる(一部対象外商品あり)。サイズ･金額を問わず、すべてのジュースを実質540円で飲むことができるため、いつもより大きめのサイズを選んだり、新しいメニューや高額商品に挑戦できる。
チケットの有効期限は、2026年1月1日〜11月30日。全国のフルーツジュースバー店舗で使用できる。
「果汁工房果琳」の『福袋 ジュースチケット』〈販売概要(店頭)〉
【販売店舗】
全国のフルーツジュースバー店舗(果汁工房果琳、Wonder Fruits、フルーツバーAOKI、V²&M)
※「果汁工房果琳 テラスモール松戸店」「果汁工房果琳 ヴェルサウォーク西尾店」は対象外。
【予約受付期間】
2025年12月1日〜12月31日
※予定数量に達し次第終了
【予約方法】
店頭にて予約(引換券配布)
【予約引き換え期間】
2026年1月1日〜2月1日
※事前予約した店舗でのみ引き換え可能
※引き換え期限を過ぎた引換券は無効
【店頭販売期間】
2026年1月1日〜各商業施設の初売り期間に合わせて数量限定販売
フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」〈販売概要(アオキフルーツオンライン)〉
【予約受付期間】
2025年12月1日〜12月21日
※予定数量に達し次第終了
【配送時期】
2026年1月1日〜1月5日
※配送希望日、時間帯、発送方法の指定不可
青木フルーツ〈フルーツピークスやフルーツショップ青木でも福袋を販売〉
このほか、青木フルーツが展開するフルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」、フルーツ専門店「フルーツショップ青木」でも福袋を販売する。
【フルーツタルト専門店「フルーツピークス」】
〈1〉『タルトチケット福袋 5枚組』3,240円(税込)
店頭予約販売:2025年12月18日〜予定数量に達し次第終了
店頭販売:2026年1月1日〜1月5日
フルーツタルト専門店「フルーツピークス」の『タルトチケット福袋』
〈2〉『焼き菓子福袋』2,026円(税込)
店頭販売のみ:2026年1月1日〜1月3日
※予約不要、なくなり次第終了
フルーツタルト専門店「フルーツピークス」の『焼き菓子福袋』
【フルーツ専門店「フルーツショップ青木」】
〈1〉『プレミアムフルーツチケット 6枚組』5,000円(税込)
店頭予約販売:2025年11月〜12月31日
※予定数量に達し次第終了
店頭販売:2026年1月2日〜1月5日
※予定数量に達し次第終了
フルーツ専門店「フルーツショップ青木」の『プレミアムフルーツチケット』
〈2〉『年始福袋(フルーツ詰め合わせ)』
5,400円･10,800円と、フルーツサブスク付き32,400円の3種(各税込)
予約販売:2025年11月〜12月31日
※店頭または電話予約が可能
※予定数量に達し次第終了
店頭販売:2026年1月2日〜1月4日
※各日予定数量に達し次第終了
フルーツ専門店「フルーツショップ青木」の『年始福袋(フルーツ詰め合わせ)』