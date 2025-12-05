【果汁工房果琳の福袋】540円で大サイズ･新メニュー･高額商品も選べるジュースチケット【10枚つづり5,400円】

青木フルーツが運営するフルーツジュース専門店「果汁工房果琳」は、2026年の『福袋 ジュースチケット(10枚つづり)』(店頭価格:5,400円、アオキフルーツオンライン価格:5,700円)を販売する。

今回の福袋は、『フレ!フレ!フルーツ生活!』をテーマに、長く続く物価高の中で「もっと気軽に、もっとおいしくフルーツを味わってほしい」という思いを込めたという。

◆福袋(ジュースチケット) 10枚つづり

【価格(税込)】

店頭価格:5,400円

アオキフルーツオンライン価格:5,700円

チケット1枚につき、好きなジュース1杯と交換できる(一部対象外商品あり)。サイズ･金額を問わず、すべてのジュースを実質540円で飲むことができるため、いつもより大きめのサイズを選んだり、新しいメニューや高額商品に挑戦できる。

チケットの有効期限は、2026年1月1日〜11月30日。全国のフルーツジュースバー店舗で使用できる。

「果汁工房果琳」の『福袋 ジュースチケット』

〈販売概要(店頭)〉

【販売店舗】

全国のフルーツジュースバー店舗(果汁工房果琳、Wonder Fruits、フルーツバーAOKI、V²&M)

※「果汁工房果琳 テラスモール松戸店」「果汁工房果琳 ヴェルサウォーク西尾店」は対象外。

【予約受付期間】

2025年12月1日〜12月31日

※予定数量に達し次第終了

【予約方法】

店頭にて予約(引換券配布)

【予約引き換え期間】

2026年1月1日〜2月1日

※事前予約した店舗でのみ引き換え可能

※引き換え期限を過ぎた引換券は無効

【店頭販売期間】

2026年1月1日〜各商業施設の初売り期間に合わせて数量限定販売

フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」

〈販売概要(アオキフルーツオンライン)〉

【予約受付期間】

2025年12月1日〜12月21日

※予定数量に達し次第終了

【配送時期】

2026年1月1日〜1月5日

※配送希望日、時間帯、発送方法の指定不可

■アオキフルーツオンライン

青木フルーツ

〈フルーツピークスやフルーツショップ青木でも福袋を販売〉

このほか、青木フルーツが展開するフルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」、フルーツ専門店「フルーツショップ青木」でも福袋を販売する。

【フルーツタルト専門店「フルーツピークス」】

〈1〉『タルトチケット福袋 5枚組』3,240円(税込)

店頭予約販売:2025年12月18日〜予定数量に達し次第終了

店頭販売:2026年1月1日〜1月5日

フルーツタルト専門店「フルーツピークス」の『タルトチケット福袋』

〈2〉『焼き菓子福袋』2,026円(税込)

店頭販売のみ:2026年1月1日〜1月3日

※予約不要、なくなり次第終了

フルーツタルト専門店「フルーツピークス」の『焼き菓子福袋』

【フルーツ専門店「フルーツショップ青木」】

〈1〉『プレミアムフルーツチケット 6枚組』5,000円(税込)

店頭予約販売:2025年11月〜12月31日

※予定数量に達し次第終了

店頭販売:2026年1月2日〜1月5日

※予定数量に達し次第終了

フルーツ専門店「フルーツショップ青木」の『プレミアムフルーツチケット』

〈2〉『年始福袋(フルーツ詰め合わせ)』

5,400円･10,800円と、フルーツサブスク付き32,400円の3種(各税込)

予約販売:2025年11月〜12月31日

※店頭または電話予約が可能

※予定数量に達し次第終了

店頭販売:2026年1月2日〜1月4日

※各日予定数量に達し次第終了

フルーツ専門店「フルーツショップ青木」の『年始福袋(フルーツ詰め合わせ)』