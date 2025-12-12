この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気主婦YouTuberのshinoさんが自身のYouTubeチャンネル「shino's channel-主婦の賃貸暮し」で、「【100均】またスゴイの出た…‼︎ セリア&ダイソーで︎話題の収納、キッチングッズetc…」と題した動画を公開した。セリアとダイソーで購入した、暮らしを便利にするアイテムをレビューしている。



動画でshinoさんがまず紹介したのは、セリアの「後付け引き出し」。これは、机の下などのデッドスペースに貼り付けるだけで収納場所を増やせる画期的なアイテムである。以前からダイソーで200円で販売され人気を博していたが、セリアからは100円で登場。shinoさんは、ダイソーの縦長タイプ（200円）に対し、セリアのものは横長でコンパクトなサイズ感である点を比較し、「100円ならいっか」と購入に至った経緯を語った。実際にキッチンの棚下に取り付け、「引き出しになった」とその手軽さを実感している。



続いてダイソーの購入品として「油はね防止ネット」（200円）を紹介。揚げ物や炒め物をする際にコンロ周りが汚れるのを防ぐアイテムで、以前から欲しかったという。shinoさんは、実際に揚げ物をするシーンで使用し、油はねが軽減される効果を実演。さらに、湯切りにも使える多機能性や、フックにかけて収納できる手軽さも評価した。



最後にshinoさんが「これ本当にめちゃ良いよ」と絶賛したのが、ダイソーの「ミニ携帯フェイスローラー」。コンパクトながら、腕や顔に使うとその気持ちよさに驚きを見せた。この他にも、リピート購入したという「ヘアドライキャップ」など、主婦目線でのリアルな使用感とともに便利な100均グッズを多数紹介している。



今回の動画では、単に商品を羅列するだけでなく、既存の人気商品との比較や、実際の生活の中での具体的な使用シーンを交えてレビューすることで、視聴者が自身の暮らしにどう活かせるかを具体的にイメージできる内容となっている。