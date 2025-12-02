誰でも乗れる電動ジェットボード「awake」に52歳のオジさんが挑戦！。免許不要で誰でも乗れる「awake」こそ次世代マリンアクティビティーの最注目アイテムだ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ボート専門YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「誰でも乗れる！電動ジェットボード『awake』に初挑戦｜ボート+αの遊び方の新提案」と題した動画を公開。免許不要で誰でも楽しめるという電動ジェットボード「awake」を、同チャンネルのナビゲーターである安藤 健氏が体験レビューしている。
動画では、輸入元である株式会社NTLの服部 尽氏が「プレミアム電動ジェットボード」と称する3種類のモデルを紹介。中でも、2025年に登場した「RÄVIK Explore」は、「どなたでも今すぐサーフ体験ができる」をコンセプトにした初心者向けのモデルであると解説した。
この電動ジェットボードは、家庭用コンセントで充電可能なバッテリーを搭載し、手元のハンドコントローラーで加速・減速を操作する。服部氏によると、フル充電で約1時間から断続利用で2時間程度のライディングが可能だという。また、万が一落水しても、体とコントローラーを繋ぐマグネット式のキルスイッチが外れることで、自動的に停止する安全設計も特徴だ。
服部氏は、「これまでに体験会で試乗された方で、時間切れになった方以外は、すべて立って楽しんでいただいています」と、その乗りやすさに自信を見せる。実際に52歳の安藤氏が挑戦すると、最初はバランスを崩し落水する場面もあったが、すぐにコツをつかみ、腹ばいや膝立ちで水上を滑走。最終的には見事に立ち上がってライディングを成功させ、その楽しさを体感した。
ボートに積んで沖で楽しむ「ボート＋α」の新しい遊び方として、特別な技術や免許がなくても誰でも気軽に始められる「awake」は、マリンアクティビティーのハードルを大きく下げるアイテムといえるだろう。
●awake
https://awakeboardsjp.com/
