「毎日同じカバン」は卒業！【ZARA】持つだけで季節感UP！「冬っぽバッグ」

気付けばあっという間に寒い季節、なのにバッグは同じまま……。そんな人は【ZARA（ザラ）】へ行ってみて。ZARAでは持つだけで季節ムードを高めてくれそうな「冬っぽバッグ」が豊富に展開されています。今回はZARAのボア、コーデュロイ、フェイクファーといった見た目にも温かい「冬っぽバッグ」をご紹介します。冬コーデのアクセントにぜひ取り入れてみて。

表情を変えられるリバーシブル仕様

【ZARA】「リバーシブルショッパー」\6,590（税込）

見た目も温かみのある白のボア素材と黒のシックなレザー調素材の、リバーシブル仕様のショッパーバッグ。表裏で表情の変化を楽しめるのが魅力です。ストラップはゴールドカラーのメタルアイレットで好みの長さに調節可能。取り外しができるお財布が備わっているのも嬉しいポイント。しっかりと大きさがあるのでお買い物だけではなく、冬の旅行バッグとしても重宝しそうです。

コーデュロイ素材が秋冬ムードを高めるトートバッグ

【ZARA】「コーデュロイ調トートバッグ」\6,590（税込）

上品な光沢感のあるコーデュロイ素材が季節ムードを高めてくれそうなトートバッグ。中央にあるゴールドカラーのバックル付きのストラップがエレガントな雰囲気を醸し出します。マチが12.5cmあり、たっぷり物が入りそうなので、持ち物が多い人が頼りにできるはず。通勤や通学、カジュアルからキレイ目まで幅広いシーンで活躍しそうです。

フェイクファー × メタルチェーンが高級感を醸し出すショルダーバッグ

【ZARA】「フェイクファーショルダーバッグ」\8,590（税込）

端正な四角いフォルムとフェイクファー × メタルチェーンディテールがラグジュアリーな印象のショルダーバッグ。内側にジッパー付きのポケットがあるほか、外側にも一つポケットが備わっています。本体部分は二つに分かれていて、それぞれジッパーで開閉する仕様。リッチな雰囲気があるため、一点投入でコーデを格上げしてくれそうです。

コーデに温かさと華やかさを添えるバケットバッグ

【ZARA】「フェイクファーバケットバッグ」\7,990（税込）

毛足長めのリッチな風合いが高級感を感じさせるバケットバッグ。取り外し可能なインナーポーチが備わっているため、鍵や小物などの収納にも便利です。こちらもコンパクトながらマチが12.5cmあるため、見た目以上に荷物が入る予感。持つだけでコーデのアクセントになるこちらは、秋冬コーデに温かさと華やかさを添える優秀なアイテムになりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H