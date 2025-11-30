セリアのコレ作った人に感謝！「固すぎて爪終わる…」アレをスムーズにできる便利グッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：フェイスパウダー詰め替えツール

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径50mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4984324017936

これ何に使うか分かる？セリアのアイデアが光る便利グッズをチェック

セリアをパトロール中に見つけたこちらのグッズ。何に使うものか分かりますか？実はこれ、フェイスパウダーをコンパクトケースに移し替える際に役立つアイテムで、その名も『フェイスパウダー詰め替えツール』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

こういったパウダー系のコスメは、容器がかさばることが多いので持ち運びには不向き。そんな時に役立つのが、コンパクト型の詰め替えケースですよね。しかし、いざパウダーを取り出そうと思うと、内ブタが硬くて爪が割れてしまうことも…そんなお悩みを解決するのがこのツールなんです！

まずは二股の先端を容器と内ブタの間に差し込み、上下を軽くねじります。

できた隙間にツールの側面を差し込み、容器に沿ってゆっくり回します。

あとは、スプーンになった部分でパウダーをすくい、別の容器に移し替えるだけ。一連の作業を爪にダメージを与えずに行えるので、これは目から鱗でした。

あれこれ道具が要らず、便利なうえに衛生的なので、1つ持っておいて損はないアイテムですよ♪

今回はセリアの『フェイスパウダー詰め替えツール』をご紹介しました。

厄介な内ブタを開ける作業がスムーズにできるセリアのアイデアグッズ。フェイスパウダーのケースをひっくり返したり、粉が飛び散るアクシデントも防げるので、この商品を作ってくれた方には感謝しかありません♡

￥110（税込）とプチプラなので、手軽にGETできるのも魅力。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。