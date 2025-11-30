セリアのコレ作った人に感謝！「固すぎて爪終わる…」アレをスムーズにできる便利グッズ
フェイスパウダーを携帯したい時、ケースがかさばって持ち運びに不向きなことがありますよね。そんな時は詰め替え用のコンパクトケースに中身を移すと便利ですが、いざやろうと思うと、内ブタを開ける際に爪を割ってしまうなんてトラブルが発生することも。そんなお悩みを解決する商品をセリアで見しました！必見です♪
商品名：フェイスパウダー詰め替えツール
商品情報
商品名：フェイスパウダー詰め替えツール
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径50mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4984324017936
これ何に使うか分かる？セリアのアイデアが光る便利グッズをチェック
セリアをパトロール中に見つけたこちらのグッズ。何に使うものか分かりますか？実はこれ、フェイスパウダーをコンパクトケースに移し替える際に役立つアイテムで、その名も『フェイスパウダー詰め替えツール』。お値段はもちろん￥110（税込）です。
こういったパウダー系のコスメは、容器がかさばることが多いので持ち運びには不向き。そんな時に役立つのが、コンパクト型の詰め替えケースですよね。しかし、いざパウダーを取り出そうと思うと、内ブタが硬くて爪が割れてしまうことも…そんなお悩みを解決するのがこのツールなんです！
もう爪が痛まない！セリアの『フェイスパウダー詰め替えツール』
まずは二股の先端を容器と内ブタの間に差し込み、上下を軽くねじります。
できた隙間にツールの側面を差し込み、容器に沿ってゆっくり回します。
あとは、スプーンになった部分でパウダーをすくい、別の容器に移し替えるだけ。一連の作業を爪にダメージを与えずに行えるので、これは目から鱗でした。
あれこれ道具が要らず、便利なうえに衛生的なので、1つ持っておいて損はないアイテムですよ♪
今回はセリアの『フェイスパウダー詰め替えツール』をご紹介しました。
厄介な内ブタを開ける作業がスムーズにできるセリアのアイデアグッズ。フェイスパウダーのケースをひっくり返したり、粉が飛び散るアクシデントも防げるので、この商品を作ってくれた方には感謝しかありません♡
￥110（税込）とプチプラなので、手軽にGETできるのも魅力。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。