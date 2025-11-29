食楽web

●大阪の粉もん文化を代表するお好み焼き。たっぷりのキャベルと甘辛いソースの香りもたまらない、下町の名店やミシュラン店をご紹介します。

大阪のソウルフード、お好み焼き。香ばしく焼きあがったアツアツをソースとともにいただけば、たまらない幸福感に満たされますよね。そんなお好み焼きの個性が光る3つの名店をお届けします。

「孤独のグルメ」の五郎さんも感激した『甘辛や』の「豚玉定食」

大阪のお好み焼き文化ではおなじみの定食スタイル。かつて人気ドラマ『孤独のグルメ』にも登場し、主人公・井之頭五郎が感激したのが、美章園にある『甘辛や』の「豚玉定食」です。

鉄板を目の前に、気分は五郎さん！

L字型の鉄板カウンターでは、お好み焼きや焼きそばなどのメニューがライブ感たっぷりに焼き上げられます。

鉄板上のお好み焼きをおかずにいただく「豚玉定食」

お好み焼きのトッピングはソースとマヨネーズ、ケチャップ、そしてカラシ。4種類の味わいが絶妙なハーモニーとなり、意外にも白ご飯が進みます。白飯にワンバンさせながら口に運ぶ、これぞまさにお好み定食スタイル。炭水化物×炭水化物のおいしさを知らない方は、一度お試しを。

濃厚ソースともちもちの太麺、海鮮もたっぷりの「デラックスそば」 [食楽web]

焼きそばやネギ焼きといったメニューも揃い、食事としてだけでなく、アテにしながらお酒も進みます。鉄板で焼きあがる音もごちそうですよね。

●SHOP INFO

甘辛や

住：大阪府大阪市阿倍野区美章園3-2-4

TEL：06-6629-1470

営：11:30～14:00（L.O 13:30）、17:00～21:00（L.O 20:30）

休：水曜

大阪・京橋のミシュラン店『花』で、一度は食べたい“四角いお好み焼き”

定番人気の「いか豚玉」、鉄板もお好み焼き真四角！

「お好み焼きは大きな鉄板をみんなで囲んで食べる」というイメージをくつがえすのが、大阪・京橋の『花』。ミシュランガイドのビブグルマンに選ばれた実力派の名店では、どんなお好み焼きが食べられるのか。

同店のお好み焼きは、なんと真四角！ そして鉄板も四角いのです。見たことのないビジュアルに驚きながらいただくと、外はサクッ、中はフワッ。口に広がるキャベツの甘みと、濃厚なソースが絡んだ豚とイカの相性が抜群。ついビールをおかわりしたくなる味です。

焼きそばも四角い鉄板スタイル。余熱の効果で香ばしい麵に

どのメニューも四角い鉄板スタイルでいただけるので、ずっとアツアツが楽しめるオリジナリティが魅力。おひとりさまでも気軽に楽しめます。

●SHOP INFO

お好み焼き 花

住：大阪府大阪市都島区東野田町4-2-15

TEL：06-6354-8717

営：11:30～14:00（L.O.13:30）、17:30～22:00（L.O.21:30）

休：土、日曜

https://kyobashihana.com/

老舗の貫録で粉もん文化を支える大阪・曽根崎『お好み焼 ゆかり 本店』の名物「豚玉」

旨みたっぷりの国産豚を使った、お好み焼きの王道

地元民から観光客まで、多くの人でにぎわう大阪・曽根崎のお初天神通りにあるのが、創業70年以上の歴史を持つ老舗『お好み焼 ゆかり 本店』。大阪市内と関東に9店舗を展開する同店の総本山です。

『お好み焼 ゆかり』の定番といえば、やはり「豚玉」

こちらでいただきたいのが、定番の「豚玉」です。ふんわりと焼き上げられた生地に、細かく刻まれたキャベツがたっぷり。国産豚の脂の甘みが溶け合い、香ばしい焼き目の風味もたまりません。仕上げの特製ソースはコクがあり、マヨネーズと一緒にお好み焼きのおいしさを引き立てます。

トッピングも楽しみながら鉄板を囲みます

焼きそば入りの「モダン焼」や、豚・イカ・エビが入った「ミックス焼」はボリューム満点。グループなら大きな鉄板でシェアすれば、盛り上がりますよね。アツアツのお好み焼きの上で踊る青のりと鰹節は、今や粉もん文化の象徴。大阪駅、梅田駅からのアクセスがいいので、大阪を訪れたらぜひ！

●SHOP INFO

お好み焼 ゆかり 曽根崎本店

住：大阪府大阪市北区曽根崎2-14-13

TEL：06-6311-0214

営：11:00～23:00

休：不定休