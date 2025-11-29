【ワークマンの新作ブーツ】が優秀！「雨や雪の降る日にも◎」「脱ぎ履きがしやすい」って！

寒くて雨や雪が降る日の足元は、ストレスを感じることも。濡れにくさや暖かさは欲しいけれど、見た目も妥協したくない。そんな人に注目して欲しいのが【ワークマン】の新作ブーツです。撥水などの機能面はもちろん、脱ぎ履きのしやすさやデイリーに使いやすいデザインも魅力。天気に左右されずに履けて、一足あると頼れる存在になりそう。今回は、そんな「新作ブーツ」をご紹介します。

撥水仕様が嬉しい冬の定番ブーツ

【ワークマン】「レディースムートン風ブーツノベル」\2,500（税込）

ほっこりと可愛らしい雰囲気のムートン風ブーツ。無地でシンプルなデザインなので、さまざまな服にも合わせやすいのが魅力です。内側はふんわりとした素材で、外で過ごす時間が長い日にも暖かく過ごせそう。甲の部分は撥水性があり、多少の雨や雪なら心配せずに外出できるかも。冬のデイリーシューズとして活躍させたい一足です。

ラベンダーカラーで大人可愛く

ムートン風ブーツのラベンダー色を使ったコーデ。目を引くカラーは、淡いトーンで取り入れやすくコーデの差し色にもなりそうです。フェミニンな印象のある色でも、ムートン風ブーツのデザインのおかげで、カジュアルなスウェットコーデなどとも好相性。いつものコーデに、ほんのり可愛らしさをプラスしてくれます。

雨雪から守ってくれそうな防水ブーツ

【ワークマン】「レディースサイドファスナー防水ブーツ」\3,500（税込）

厚めのソールで安定感があり、底面から4cmのところまで防水加工が施されたブーツ。靴の中まで濡れてしまうのを防いでくれそうです。中は暖かそうな起毛素材で、雨や雪の日はもちろん、天気のいい日にも履きたくなりそう。サイドにはファスナーが付いているため、脱ぎ履きのときにもたつきにくいのも嬉しいところ。すっきりとした見た目で、パンツにもスカートにも合わせやすいのも魅力です。

明るめカラーの防水ブーツで軽やかコーデ

防水ブーツのベージュは、やさしい色味とブラックのコントラストが印象的。重たくなりがちな冬コーデの足元を軽やかに見せてくれそうです。ショート丈のすっきりとしたデザインで、ロングスカートとも合わせやすく好バランスに。カジュアルスタイルにもなじみやすく、デイリーに取り入れやすいデザインです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N