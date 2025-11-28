この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アドビのAIプラットフォーム「Adobe Firefly」が、2025年10月下旬のリニューアルで一気に「なんでもできるAIスタジオ」のような存在になりました。画像生成だけでなく、動画生成、音声AI、そしてアイデアをボード上で視覚化できる「Fireflyボード」まで、最新のAI機能がぎゅっと詰まっています。本動画では、その進化したAdobe Fireflyの主要機能を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。

動画の構成は
第1章：Adobe Fireflyの全体像・基本的な使い方・料金プラン
第2章：テキストから画像を生成・編集できる画像AI機能
第3章：テキストや画像から動画を作れる動画生成AI機能
第4章：無音動画にサウンドや効果音を付与できる音声AI機能
第5章：アイデア出しやブランドデザイン作りに使える「Fireflyボード」
という5章立て。Adobe Fireflyのwebブラウザ版での操作画面を見せながら、「どこを押せば何ができるか」「どのプランだと何が使えるか」まで、実際の画面イメージに沿って紹介していきます。

これからAdobe Fireflyを触ってみたい方、サブスクに入る前にできることを知りたい方、画像・動画・音声の生成AIを一通り試してみたい方にぴったりの内容です。気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。

YouTubeの動画内容

00:03

アドビのAIプラットフォーム「Adobe Firefly」
00:48

動画の目次
01:30

第一章：Adobe Fireflyの概要と使い方
03:32

Adobe Fireflyの使い方
05:42

Adobe Fireflyのプラン

