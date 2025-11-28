【無料で始める創作革命】AIで画像・動画・音声ぜんぶ生成！ アドビのオールインワンAI「Firefly」徹底解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
アドビのAIプラットフォーム「Adobe Firefly」が、2025年10月下旬のリニューアルで一気に「なんでもできるAIスタジオ」のような存在になりました。画像生成だけでなく、動画生成、音声AI、そしてアイデアをボード上で視覚化できる「Fireflyボード」まで、最新のAI機能がぎゅっと詰まっています。本動画では、その進化したAdobe Fireflyの主要機能を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
動画の構成は
第1章：Adobe Fireflyの全体像・基本的な使い方・料金プラン
第2章：テキストから画像を生成・編集できる画像AI機能
第3章：テキストや画像から動画を作れる動画生成AI機能
第4章：無音動画にサウンドや効果音を付与できる音声AI機能
第5章：アイデア出しやブランドデザイン作りに使える「Fireflyボード」
という5章立て。Adobe Fireflyのwebブラウザ版での操作画面を見せながら、「どこを押せば何ができるか」「どのプランだと何が使えるか」まで、実際の画面イメージに沿って紹介していきます。
これからAdobe Fireflyを触ってみたい方、サブスクに入る前にできることを知りたい方、画像・動画・音声の生成AIを一通り試してみたい方にぴったりの内容です。気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。
動画の構成は
第1章：Adobe Fireflyの全体像・基本的な使い方・料金プラン
第2章：テキストから画像を生成・編集できる画像AI機能
第3章：テキストや画像から動画を作れる動画生成AI機能
第4章：無音動画にサウンドや効果音を付与できる音声AI機能
第5章：アイデア出しやブランドデザイン作りに使える「Fireflyボード」
という5章立て。Adobe Fireflyのwebブラウザ版での操作画面を見せながら、「どこを押せば何ができるか」「どのプランだと何が使えるか」まで、実際の画面イメージに沿って紹介していきます。
これからAdobe Fireflyを触ってみたい方、サブスクに入る前にできることを知りたい方、画像・動画・音声の生成AIを一通り試してみたい方にぴったりの内容です。気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。
YouTubeの動画内容
関連記事
OpenAIの動画生成AI「Sora 2」がアップデート、動画制作が劇的に変わる新機能「ストーリーボード」「スタイル」を徹底解説！
注目AI解説者が解説、AIアシスタント「NotebookLM」で“日本語スライド・ビジュアル図解を自動で生成” 画像生成AI「Nano Banana Pro」の衝撃
注目AI解説者が解説 たった一枚の画像から3Dワールドが創れる！世界モデル「マーブル（Marble）」の凄さ
チャンネル情報
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています