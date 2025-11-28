日米通算381セーブをマークした“ハマの大魔神”こと佐々木主浩氏（57）が28日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。元野球選手として引退後の心境について吐露する場面があった。

今週末は東京競馬場で「ジャパンC」が開催される。日本の精鋭たちが海外の強豪馬を迎え撃つ。人気の1頭である今年のダービー馬クロワデュノールは、秋はフランス遠征で凱旋門賞に挑戦した。しかし14着と大敗を喫した。帰国初戦となるが、佐々木氏は「あの負け方をしたことがないので、精神的にちょっと心配ですね」と言及した。

さらに「悪い馬場の中で無理した部分もあって、馬もつらいレースした後は…って部分はありますよね。人間と一緒です」と説明した。

するとMCの麒麟・川島明は「そう意味では佐々木さんは、メジャーでも結果を残されて…」とコメントすると、佐々木氏は食い気味に「しんどかったです…」と口にした上で、「今は本当に野球したくない。ボールに握りたくないですもん」と衝撃発言。

川島も驚く中で「それぐらい出し切った！ってことですか？」と追求すると、佐々木氏はうなずいて「だから走りたくないです。信号2つあったらタクシーですもん。歩かないです」と明かした。

川島は笑いながら「大魔神それは横柄すぎますよ」とツッコミを入れて、笑いに変えた。