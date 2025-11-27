「夜中の2時3時に起きて…」元保育士が告白、株式会社運営の保育園で精神崩壊した壮絶な2年間
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が「【保育士の闇】”株式会社運営”の保育園に入社するも、わずか2年で精神崩壊…その実態とは」と題した動画を公開。22年卒の女性が、新卒で入社した株式会社運営の保育園でわずか1年半で精神的に追い詰められ退職に至った壮絶な体験を語った。
動画に出演した22卒の女性は、保育・教育系の大学を卒業後、2022年4月に株式会社が運営する保育園に就職。しかし、そこは過酷な労働環境だったという。女性によると、園長の「先生ダメじゃない」といったパワハラまがいの言動が日常的で、精神的に追い詰められる日々だったと明かす。さらに、園は保護者へのアピールのためにイベントに異様なほど力を入れており、職員は手作りの制作物に追われた。何度も試作品を作り、園長の許可を得なければならず、材料費は自腹。終わらない作業は持ち帰り仕事となり、サービス残業が常態化していた。
女性の生活リズムは崩壊。夜中に食事をしながら寝落ちし、深夜2時か3時に起きて書類仕事を再開、そして朝6時頃に起きて出勤するという極限状態だったと振り返る。心身ともに限界を迎える中、追い打ちをかけたのが喉の不調であった。趣味で歌うことが好きだったという女性は、声の出しすぎで「声帯結節」を発症。声がガスガスになってしまったことが、退職を決意する決定打となったと語った。
最後に女性は、自身の経験から保育の仕事を目指す人へ「保育士の働き方は1つじゃない」「やりたいことをやった方がいい」とメッセージを送った。保育園選びにおいては、運営母体や職員数、イベントへの力の入れ具合などをよく確認することが重要だと訴え、動画を締めくくった。
動画に出演した22卒の女性は、保育・教育系の大学を卒業後、2022年4月に株式会社が運営する保育園に就職。しかし、そこは過酷な労働環境だったという。女性によると、園長の「先生ダメじゃない」といったパワハラまがいの言動が日常的で、精神的に追い詰められる日々だったと明かす。さらに、園は保護者へのアピールのためにイベントに異様なほど力を入れており、職員は手作りの制作物に追われた。何度も試作品を作り、園長の許可を得なければならず、材料費は自腹。終わらない作業は持ち帰り仕事となり、サービス残業が常態化していた。
女性の生活リズムは崩壊。夜中に食事をしながら寝落ちし、深夜2時か3時に起きて書類仕事を再開、そして朝6時頃に起きて出勤するという極限状態だったと振り返る。心身ともに限界を迎える中、追い打ちをかけたのが喉の不調であった。趣味で歌うことが好きだったという女性は、声の出しすぎで「声帯結節」を発症。声がガスガスになってしまったことが、退職を決意する決定打となったと語った。
最後に女性は、自身の経験から保育の仕事を目指す人へ「保育士の働き方は1つじゃない」「やりたいことをやった方がいい」とメッセージを送った。保育園選びにおいては、運営母体や職員数、イベントへの力の入れ具合などをよく確認することが重要だと訴え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「人が終わりすぎ」22卒男性、アニメ制作会社と広告代理店での壮絶体験を告白
「社員旅行中にタイから帰国」20社以上バックれた25卒女性、衝撃の退職劇を語る
「お前は病気を言い訳に辞めるんか？」上司のパワハラで鬱病に…職場を夜逃げした施工管理男性が語る建設業界の現実
チャンネル情報
会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
youtube.com/@Ysazae YouTube