１２月５日付で東証グロース市場に新規上場予定のＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>の公開価格が、仮条件（６００～６２０円）の上限である６２０円に決定した。



同社は未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営が主な事業。「プライマリー領域」「グロース領域」「セカンダリー領域」から構成され、プライマリー領域として株式投資型クラウドファンディングサービス国内最大手「ＦＵＮＤＩＮＮＯ」や多額の投資ができる特定投資家と大型資金調達を行うスタートアップをつなぐ資金調達サービス「ＦＵＮＤＩＮＮＯ ＰＬＵＳ＋」を展開。また、グロース領域としてスタートアップの成長段階で成長をサポートする「ＦＵＮＤＯＯＲ」「ＦＵＮＤＩＮＮＯ ＧＲＯＷＴＨ」を、セカンダリー領域として、未上場株式の売買市場である「ＦＵＮＤＩＮＮＯ ＭＡＲＫＥＴ」や未上場株式の大口の相対取引実行支援である「ＦＵＮＤＩＮＮＯ ＭＡＲＫＥＴ ＰＬＵＳ＋」を展開している。公募株式数８万７７００株、売出株式数２４１万１０００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し３７万４８００株を予定。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS