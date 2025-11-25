¡Ú¸ÛÍÑ¥ê¥¹¥¯µÞÁý¡Ûº£¸å¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¡Ö¿Í¤ò¸Û¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡ª¼ÒÏ«»Î¡¦¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤¬·Ù¾â
¡Ö¡Ú¸ÛÍÑ¥ê¥¹¥¯µÞÁý¡Ûº£¸å¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¡Ø¿Í¤ò¸Û¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¡Ù¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¼ÒÏ«»Î¤Î¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¿Í¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ä¤½¤Î²þÁ±ºö¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¿Í¤ò¸Û¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤é¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¿Í¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤â¼¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Â»³²Çå½þ¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸Âà¿¦¤Ç²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤¬SNS¤ÇÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÏ«Ì³´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°È÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í¤ò¸Û¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÝ¤µ¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤âÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÌó68¡ó¤¬ºÎÍÑ¤Ë¿µ½Å¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òµó¤²¡¢¡ÖºÎÍÑ»þ¡×¡Öºß¿¦Ãæ¡×¡ÖÂà¿¦»þ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºÎÍÑ»þ¤Ï¡Ö½ñÎà¤äÌÌÀÜ¤À¤±¤Ç¿Í³Ê¤äÀ¿¼Â¤µ¤ò¸«È´¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ºÎÍÑ¤Ë¤Ï°ì¿ÍÅö¤¿¤ê100Ëü±ß¤Û¤É¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÈºÎÍÑ¥ß¥¹¤ÎÂç¤¤Ê·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ºß¿¦Ãæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë¤è¤ê»Ä¶ÈÂå´ÉÍý¤¬¸·³Ê²½¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ØÆ³¤Ç¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë»þÂå¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¼«¿È¤¬Ï«Ì³´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÎ¤é¤º¤ËË¡Î§°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âà¿¦»þ¤Ë¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤Ê¤·¤Ç¼¤á¤ë¡È¥Ð¥Ã¥¯¥ì¡É¤ä¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê²ñ¼Ò¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¤¬º£¤¹¤°¼è¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÎÍÑ»þ¤Ë¤ÏÅ¬À¸¡ºº¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÌäÂê¤Î²ê¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£·ÐÎò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤âÆâÌÌ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¸Û¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¶ÈÌ³¤ÏºÙÊ¬²½¤·¡¢AI¤äRPA¤Î³èÍÑ¡¢³°Ãí¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Àß·×¤¬º£¸å¤Ï¥«¥®¡×¤È¤âÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ò¸Û¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ¿¼Â¤Ê·Ð±Ä¼Ô¡£ÀºÅÙ¤ÇÉÝ¤µ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢º£Æü¾Ò²ð¤·¤¿²þÁ±ºö¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
½õÀ®¶âÀìÌç¼ÒÏ«»Î¤Î¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤¬¡¢¹ñ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë½õÀ®¶â¤ÈÏ«Ì³´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£½õÀ®¶â¿½ÀÁ2,000·ïÄ¶¡¢200¼Ò°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤¬¹¥½Û´Ä¤Ç²ó¤ë¶¯¤¤ÁÈ¿¥¡á¡Ö¹üÂÀ·Ð±Ä¡×¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Ãø½ñ¡Ø¤½¤ÎÇº¤ß¡¢½õÀ®¶â¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£