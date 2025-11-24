¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Ç¡ÖHello World¡×¤òÉ½¤¹¤È¤³¤¦¤Ê¤ë
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÇºÇ½é¤Ë½ñ¤¯ÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡ÖHello World¡×¤ò¡Ö¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¾Ý·ÁÊ¸»ú(¥Ò¥¨¥í¥°¥ê¥Õ)¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¨¥¸¥×¥È³Ø¤ÎÀìÌç²È¤äÇîÊª´Û¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é´°À®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö³«È¯¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥À»á¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(optional.is) Welcome, the entire land
¥¹¥À»á¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¸¥×¥ÈÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Ç¡ØHello World¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¡ØHello World¡Ù¤ò¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¸ì¤Ë¤Ï¡ÖL¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÕÌ£¤òËÝÌõ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡ÖHello¡×¡ÖWorld¡×¤Ï¤È¤â¤Ë¾Ý·ÁÊ¸»ú¤ËÄ¾ÀÜÃÖ¤¤«¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥¹¥À»á¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È³Ø¤ÎÀìÌç²È¤äÇîÊª´Û¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¡ÖHello World¡×¤ò¾Ý·ÁÊ¸»ú¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖHello World¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞËÝÌõ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¡ÖGreetings Earth(ÃÏµå¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä)¡×¤ä¡ÖGreetings From RA(ÂÀÍÛ¿À¥é¡¼¤«¤é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä)¡×¤Ê¤É¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÝÌõ¤Î·ë²Ì¡¢¾Ý·ÁÊ¸»ú¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖHello World¡×¤È¤·¤Æ¡ÖWelcome, the entire land¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÅÂåÊ¸²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²¹¤«¤Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖWelcome, the entire land¡×¤ò¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬°Ê²¼¡£
¤³¤Î¾Ý·ÁÊ¸»ú¤Ë¤Ï12¼ïÎà¤Î¾Ý·ÁÊ¸»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÕÌ£¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
01¡§µÓ¤Î¤¢¤ë°±(¤¢¤·)
02¡§°±¤ÎÊæ
03¡§Æó½Å¤Î²£ËÀ
04¡§Æ°¤¤òÉ½¤¹µÓ
05¡§µÏ(¤¤Í)
06¡§°±¤ÎÊæ
07¡§º½Î³¤Î¤¢¤ëÊ¿Ã³¤Ê²ÀÑÃÏ
08¡§¸ý
09¡§¼Â¤Î¤Ä¤¤¤¿°¡Ëã(¤¢¤Þ)¤ÎÂ«
10¡§¸ý
11¡§ÄãÌÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Æ»Ï©
12¡§³Ñ¤Î¤¢¤ëÆÇ¼Ø
ºÇ½ªÅª¤ËT¥·¥ã¥ÄÍÑ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄ´À°¤·¤¿¤â¤Î¤¬°Ê²¼¡£¥¹¥À»á¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥É¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤â¤½¤¦Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3000Ç¯°Ê¾å¤â¤Î´Ö¾ÃÌÇ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¸À¸ì¤Î¤¿¤á¡¢Ãøºî¸¢¤ÎÊÝ¸î´ü´Ö¤Ï´û¤Ë²¿ÅÙ¤âÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£