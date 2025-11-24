子どもの運動会の応援って、つい力が入ってしまうもの。ですが、言葉を選ばないと他の子を傷つけてしまいますよね……。今回は、運動会で起きた出来事をご紹介します。

撮影した動画に…

「娘が小学生になって初めての運動会。かけっこでは気合いを入れて大声で応援しました。結果は1位で夫と一緒に大喜びしました。その日は親子ともにとても楽しく過ごしていたのですが、後日、娘から友達から仲間外れにされていると相談されました。どうやら、理由は運動会での私の振る舞いにあったらしく……。

その友達の親御さんが撮影していた動画に、私の応援の声が入っていて。『さっさと抜かせー！』『負けるなー！』『絶対勝てるよ、〇〇（娘）のほうがいい靴履いてるもん』など、私の言葉に一緒に走っていたお友達が傷ついてしまったそうです……。

その後、お友達の家に行って、つい応援に力が入って傷つけてしまったことを謝罪しました。せっかくの運動会の動画が嫌な思い出になってしまうなんて、配慮が足りなかったと反省した出来事でした……」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 「頑張れー！」などの応援ならいいですが、履いている靴まで比べるなんて……。自分の子どもが頑張っているのに、他の保護者からそんなことを言われたら嫌に決まっていますよね……。

