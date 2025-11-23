ÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤ËÌ©Ãå¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÍýÁÛ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿ù±º¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¤¢¡¢¤¤¡¢¤·¡¢¤Æ¡¢¤ë¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¿ù±º¤â¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤è¤¦¤¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¤¸¹½¿Þ¤ÇÊÌ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¡×¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÅê¹Æ¡×¡Ö°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤È¿ù±º¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
