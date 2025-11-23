¡Ò¶µ°é¡Ó¡Ò·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ¡Ó»ñ¶â¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¡ª¡ÒÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ó¤Î²ÝÀÇ³Û¤âÊÑ¤ï¤ë¡©¡ÈÁêÂ³Á°¡É¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡Ö»Ò¤É¤âÂ¹À¤Âå¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ÎÂ£Í¿¡×
¤¢¤ë¿Í¤Î»ñ»º¤ò¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¿®Â÷¡×¤ä¡Ö·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â»Ù±ç¿®Â÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀÇÀ©¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èó²ÝÀÇ¤Çºâ»º¤ò»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤ª¶â¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â£Í¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÇÀ©¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢±üÅÄ¼þÇ¯»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿·ÈÇ¡¡¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤È»×¤Ã¤¿¤é ¤Ç¤¤ë ¤Ç¤¤Ê¤¤ ÁêÂ³¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µ°é½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Â£Í¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤ÀÇÀ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¿®Â÷¤Î³èÍÑ
¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¿®Â÷¤È¤Ï
¶µ°é»ñ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¸½¶â¤òÉ¬Í×¤ÊÅÔÅÙÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤òÅÏ¤¹¤È¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì³ç¤·¤ÆÂ£Í¿¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¶µ°é»ñ¶â°ì³çÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¿®Â÷¡×¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¿®Â÷¤Î¤·¤¯¤ß¤È¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¿®Â÷¤ÎÂ£Í¿¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç
¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¿®Â÷¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â£Í¿¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤ê¸ýºÂ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈó²ÝÀÇ»ñ¶â¤ÎÌ¤ÍøÍÑ»Ä¹â¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬²¼µ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²Ã»»ÉÔÍ×¡£
¡¦Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬23ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç
¡¦³Ø¹»Åù¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
¡¦¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
Â£Í¿¼Ô¤Î»àË´Á°¤Ë¿®Â÷·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç
Â£Í¿¼Ô¤Î»àË´Á°¤Ë¿®Â÷·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶µ°é»ñ¶â¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¤»ÈÍÑ»Ä¹â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¿®Â÷·ÀÌó¤Î½ªÎ»¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤¬30ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È
¡¦Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¿®Â÷ÀßÄê»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬°Û¤Ê¤ë
·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â»Ù±ç¿®Â÷¤Î³èÍÑ
·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â»Ù±ç¿®Â÷¤È¤Ï
·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÂÅÅö¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤òÅÔÅÙÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Â£Í¿·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â»Ù±ç¿®Â÷¤Î³èÍÑÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤òÅÏ¤¹¤È¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì³ç¤·¤ÆÂ£Í¿¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â»Ù±ç¿®Â÷¡×¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¿®Â÷¤Î¤·¤¯¤ß¤È¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â¡¡»Ù±ç¿®Â÷¤ÎÂ£Í¿¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç
¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â»Ù±ç¿®Â÷¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â£Í¿¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¸ýºÂ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈó²ÝÀÇ»ñ¶â¤ÎÌ¤ÍøÍÑ»Ä¹â¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â£Í¿¼Ô¤Î»àË´Á°¤Ë¿®Â÷·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç
1¡¥Â£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç
Â£Í¿¼Ô¤Î»àË´Á°¤Ë¿®Â÷·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ì¤»ÈÍÑ»Ä¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â´ÉÍý·ÀÌó¤Î½ªÎ»Æü¤Ë¡¢Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¼Ô¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¿®Â÷·ÀÌó¤Î·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â´ÉÍý·ÀÌó¤Ï¡¢²¼µ¤Î»öÍ³¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ªÎ»»öÍ³¡Û
¥¢¡¥¼õÂ£¼Ô¤¬50ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È
¥¤¡¥´ÉÍý·ÀÌó¤Î¿®Â÷ºâ»º¤Ê¤É¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤¬0¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õÂ£¼Ô¤È¼è°·¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â´ÉÍý·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ë¹ç°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È
¤Ê¤ª¡¢¼õÂ£¼Ô¤¬¶µ°é»ñ¶â°Ê³°¤ÎÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹ç°Õ²òÌó¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼õÂ£¼Ô¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Â÷·ÀÌó¤Î½ªÎ»¸å¤ËÂ£Í¿¼Ô¤ËÁêÂ³¤¬³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î½ªÎ»¤ÎÆü¤Ë¸ýºÂ»Ä³Û¤òÂ£Í¿¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿Æü¤¬¡¢À¸Á°Â£Í¿²Ã»»¤ÎÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ç¡¢¤½¤Î¼Ô¤¬ÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ£Í¿ºâ»º¤òÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤Ë²Ã»»¤·¤Þ¤¹¡£
·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ»ñ¶â¤Î»È¤¤¤ß¤Á
1¡¥·ëº§
¡¦µó¼°ÈñÍÑ¡¢·ëº§ÈäÏª±ãÈñÍÑ
¡¦¿·µïÈñÍÑ
2¡¥»Ò°é¤Æ
¡¦Ç¥ÉØ¸¡¿Ç¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅÈñÍÑ
¡¦Ê¬ÊÚÈñ
¡¦»Ò¤Î°åÎÅÈñ¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤ÎÊÝ°éÎÁ
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â£Í¿»öÎã
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¼ÔÊÑ¹¹¤ÈÂ£Í¿ÀÇ
À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëÊÝ¸±¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇ¶â¤Î¤«¤«¤êÊý¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤«¤È¡¢Ã¯¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤ä¼õ¼è¿Í¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸±¶â¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï¶ñÂÎÎã¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²È·Ï¿Þ
À¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¼Ô¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¡¢ÊÝ¸±¶â¼õ¼è¿Í¤Î4¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¼Ô¤ÈÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¼Ô¤¬Æ±¤¸¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏA¤µ¤ó¡¢ÊÝ¸±·ÀÌó¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬B¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏB¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇ¶â¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤ËÌ¾µÁ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÊÝ¸±¡ÊÌ¾µÁÊÝ¸±¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¼Á¤ÏA¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç¤¹¡£
1.»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â
¡Î¿ÞÉ½5¡Ï»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â
ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½5¤Î1¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¼Ô¤¬ÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤·¤ÆÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎB¤µ¤ó¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸±ÎÁ¤òA¤µ¤ó¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢B¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤ËÌ¾µÁ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢1¤È¼Â¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¡¢B¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤Î½êÆÀÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê°ì»þ½êÆÀ¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
4¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ï¡¢C¤µ¤ó¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸±ÎÁ¤òB¤µ¤ó¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢C¤µ¤ó¤¬B¤µ¤ó¤ËÌ¾µÁ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤ËÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¼Ô¤Ç¤¢¤ëB¤µ¤ó¤«¤éÊÝ¸±¶â¼õ¼è¿Í¤Ç¤¢¤ëC¤µ¤ó¤Ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤òÂ£Í¿¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢C¤µ¤ó¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2.Ì¾µÁÊÝ¸±¤Î»È¤¤Êý
¡Î¿ÞÉ½6¡ÏÌ¾µÁÊÝ¸±¤Î»È¤¤Êý
Ëþ´üÊÝ¸±¶â¤äÊÝ¸±²òÌó»þ¤Î²òÌóÊÖÌá¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤«¤È¡¢Ã¯¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½6¤Î1¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¡¢A¤µ¤ó¤¬ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êA¤µ¤ó¤Ï°ì»þ½êÆÀ¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
2¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸±ÎÁ¤òA¤µ¤ó¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢B¤µ¤ó¤¬A¤µ¤ó¤ËÌ¾µÁ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¤ÎËþ´ü¤ä²òÌó¤Ë¤è¤êÊÝ¸±¶â¤Þ¤¿¤Ï²òÌóÊÖÌá¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¼Ô¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤«¤éÊÝ¸±¶â¼õ¼è¿Í¤Ç¤¢¤ëB¤µ¤ó¤ËÊÝ¸±¶â¤òÂ£Í¿¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢B¤µ¤ó¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¤Ï¡¢·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤ëB¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê²òÌó¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢B¤µ¤ó¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¼õ¼è»þ´ü¤ä²òÌó³ä¹ç¤ÏB¤µ¤ó¤¬·èÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢B¤µ¤ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3.À¸Â¸µëÉÕ¶âÉÕ¤Î½ª¿ÈÊÝ¸±¤Î»È¤¤Êý
¡Î¿ÞÉ½7¡ÏÀ¸Â¸µëÉÕ¶âÉÕ¤Î½ª¿ÈÊÝ¸±¤Î»È¤¤Êý
À¸Â¸µëÉÕ¶âÉÕ¤Î½ª¿ÈÊÝ¸±¤Ï¡¢À¸Â¸µëÉÕ¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤È»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤òÊÌ¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¸Â¸µëÉÕ¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ç¤¢¤ëB¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤¿A¤µ¤ó¤«¤éÀ¸Â¸µëÉÕ¶â¤òÂ£Í¿¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤Ã¤¿À¸Â¸µëÉÕ¶â¤¬¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³Û°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ç¤¢¤ëC¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¼Ô¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤«¤éÁêÂ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½8¡ÏÀ¸Â¸µëÉÕ¶â½ª¿ÈÊÝ¸±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
°äÂ£´óÉÕ¤Î³èÍÑ
°äÂ£´óÉÕ¤ÎÎ®¤ì
°äÂ£´óÉÕ¤È¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Îºâ»º¤òÆÃÄê¤ÎÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°äÂ£´óÉÕ¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡¢°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ºîÀ®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÅÀ¤òÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ä¸À½ñºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ¡Û
¡»Ë¡Åª¤ËÍ¸ú¤Ê°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¢ª¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤
¡»°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤ò»ØÄê¤¹¤ë¢ª°ä¸À¤ÎÆâÍÆ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë
¡»ÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¿¯¤µ¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤¹¤ë¢ª·»Äï»ÐËå°Ê³°¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë
¡»°äÂ£Àè¤òÌÀµ¤¹¤ë¢ªÀµ¼°Ì¾¾Î¤òµºÜ¤¹¤ë
°äÂ£´óÉÕ¤ÎÁê¼êÀè¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ä¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕºâ»º¤Ï¡¢¸½ÍÂ¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤äÍ²Á¾Ú·ô¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´óÉÕÀè¤¬¼õ¤±Æþ¤ì°äÂ£´óÉÕ¤Î³èÍÑ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´óÉÕÂÐ¾Ý¤ÎÉÔÆ°»º¤äÍ²Á¾Ú·ô¤ò¡¢°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¹¶â¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´óÉÕ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°äÂ£´óÉÕ¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÉÔÆ°»º¤äÍ²Á¾Ú·ô¤ò°äÂ£´óÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´óÉÕ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢´óÉÕÀè¤Ë»þ²Á¤Ç¾ùÅÏ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¡¢»þ²Á¤È´óÉÕ¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤Î²Á³Ê¤È¤Îº¹±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÆÀÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
´óÉÕ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Î1·î1Æü¸½ºß¤Î½êÍ´ü´Ö¤¬5Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï15.315¡ó¡¢5Ç¯°Ê²¼¤Î¤È¤¤Ï30.63¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤òº¹±×¤Ë¾è¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿½¹ð¼êÂ³¤¤ò¡¢½à³ÎÄê¿½¹ð¤È¤¤¤¤¡¢1·î1Æü¤«¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Þ¤Ç¤Î½êÆÀ¤òË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é4¤«·î°ÊÆâ¤Ë¡¢ÁêÂ³¿Í¡ÊÊñ³ç¼õ°ä¼Ô¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¤¬¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Êñ³ç°äÂ£¤È¤Ï¡¢°ä»º¤ª¤è¤ÓºÄÌ³¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÄê³ä¹ç¤ò»ØÄê¤¹¤ë°äÂ£¤ò¤¤¤¤¡¢Êñ³ç¼õ°ä¼Ô¤ÏÁêÂ³¿Í¤ÈÆ±¤¸¸¢Íø¤ÈµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½9¡Ï°äÂ£´óÉÕ¤ÎÃí°ÕÅÀ¡§Êñ³ç°äÂ£¤ÈÆÃÄê°äÂ£
¿ÞÉ½9¤Î¥±¡¼¥¹1¤Ï¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤ëÆÃÄê¤ÎÃÄÂÎ¤¬¡¢Êñ³ç¼õ°ä¼Ô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎµÁÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤È½êÆÀÀÇ¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¼Ô¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌäÂêÅÀ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥±¡¼¥¹2¤Ï¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤ÁêÂ³¿Í¡ÊÊñ³ç¼õ°ä¼Ô¡Ë¤¬¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÈÇ¼ÀÇµÁÌ³¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤È½êÆÀÀÇ¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¼Ô¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤ÉÔÅÔ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼õ°ä¼Ô¤Î¾µÂú¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤·¾ùÅÏ²ÝÀÇ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤ò¼õ°ä¼Ô¤ËÉéÃ´¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÉéÃ´ÉÕ°äÂ£¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½10¡Ï¤ß¤Ê¤·¾ùÅÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
±üÅÄ ¼þÇ¯
¹ÔÀ¯½ñ»Î
OAGÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡¼Ò°÷ÀÇÍý»Î