¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡×¤Ê¤ó¤È¡ªÆüËÜÂåÉ½¤¬¡ÈWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤è¤ê¾å°Ì¤Ë¡ª³¤³°¥µ¥¤¥È¤¬»¿¼¡ÖÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥Þ¥·¥ó¡×¡Ö²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¹ñ¤Ï¡¢48¤«¹ñÃæ42¤«¹ñ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³«ºÅ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØYahoo Sports¡Ù¤Ï11·î20Æü¡¢½Ð¾ì¹ñ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤ò·ÇºÜ¡£ÆüËÜ¤¬¤Ê¤ó¤È£·°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö£³·î¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Ï³«ºÅ¹ñ°Ê³°¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ËÍè²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤ä£¸Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÎÏ¸õÊä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¸¥¢Àª½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤Ü¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢¸þ¾å¿´²¢À¹¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤À¡×
¡¡¤½¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÉ¾²Á¤·¤¿Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·£²ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÊ¤¤·¤Æ£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¡££µÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¤³¤¦»¿¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¡¢ÌÊÌ©¤«¤ÄÇ¦ÂÑ¶¯¤¤30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ñ²È·×²è¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤Îµ°À×¤È¶Ã¤¯¤Ù¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢ÆüËÜ¤¬À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¼ó°Ì¤Ç¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤È¹ñÆâ¥ê¡¼¥°½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÆîÊÆ¤«¤é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯£··î¤Ë¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½ç°Ì¤Ï¡¢£±°Ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢£²°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢£³°Ì¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢£´°Ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢£µ°Ì¥â¥í¥Ã¥³¡¢£¶°Ì¥ª¥é¥ó¥À¡¢£·°ÌÆüËÜ¡¢£¸°Ì¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢£¹°Ì¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢10°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Ï¡È·÷³°¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
