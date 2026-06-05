「森保っていうのは本当に大した男ですよ」いよいよ北中米ワールドカップの開催が目前に迫ってきた。ここのところ、数々のヨーロッパの強豪に加え、ブラジルも破った森保一監督率いる日本代表が目指すのは当然、優勝だ。Jリーグが開幕してから33年、その生みの親であり、日本においてサッカーをメジャースポーツに押し上げた川淵三郎氏に話を聞いた。「運さえ良ければとにかく勝てる」――今回のワールドカップ、川淵さんはどんな