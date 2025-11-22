ÉÙ»³¸©¾å»ÔÄ®¤Ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë³«¶È¡ªHOTEL R9 The Yard ¾å»Ô
¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL R9 The Yard ¾å»Ô¡Ê¥Û¥Æ¥ë ¥¢¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥ä¡¼¥É ¥«¥ß¥¤¥Á¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¸©Æâ2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Í»ö¤Ë¤ÏÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HOTEL R9 The Yard ¾å»Ô
³«¶ÈÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)
Í½Ìó³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â) 15:00
¾ì½ê¡§ÉÙ»³¸©Ãæ¿·Àî·´¾å»ÔÄ®Àµ°õ145-1
µÒ¼¼¿ô¡§Á´38¼¼
»Â¿·¤Ê³°´Ñ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç²÷Å¬¤ÊµÒ¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖHOTEL R9 The Yard¡Ê¥Û¥Æ¥ë ¥¢¡¼¥ë¥Ê¥¤¥ó ¥¶ ¥ä¡¼¥É¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢ÉÙ»³¸©¾å»ÔÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
·úÃÛÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆÈÎ©¤·¤¿µÒ¼¼¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤Î²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹â¤¤ÀÅ½ÍÀ¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÎ©»³IC¡×¤«¤é¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡¢ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»ËÜÀþ¡Ö¿·Áê¥ÎÌÚ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¾å»ÔÄ®¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¤ÎÉñÂæ¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢Ì¾Êö¡¦Ñû³Ù¤ÎÏ¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀßÈ÷
µÒ¼¼¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¡Ê33¼¼¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¡Ê5¼¼¡Ë¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÒ¼¼¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÌ²¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë¥·¥â¥ó¥ºÀ½¥Ù¥Ã¥É¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¼Æâ¤Ë¤ÏÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢²Ã¼¾¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´üÂÚºß¤Ç¤â¼«Âð¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤Î·Ú¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ä¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¼¼Æâ¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤·¤Æ½ÐÆ°¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÆÈÎ©¤·¤¿µÒ¼¼¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥·¡Ê¼ÖÂæ¡Ë¤ËºÜ¤»¤Æ¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤ØÁÇÁá¤¯°ÜÀß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÈòÆñ½ê¤ä²¾Àß½»Âð¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤Ê»ÜÀß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤ÈËÉºÒµòÅÀ¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³´Ñ¸÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ªHOTEL R9 The Yard ¾å»Ô¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
