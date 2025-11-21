この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「中国が日本への渡航自粛を呼びかけ、日本産水産物の輸入停止した件について」と題した動画を公開。中国政府による一連の措置に対し、これは政治的な意図に基づいた報復であるとの見解を明確に示した。



動画で高須氏は、中国が日本への渡航自粛を国民に呼びかけ、さらに日本産水産物の輸入を全面的に停止した問題に言及。中国側の公式発表では、輸入停止の理由を「日本側が必要な資料を提出していないため」としているが、高須氏はこれを一蹴し、「本当の理由は、もう間違いなく高市総理の発言に対する報復措置です」と断言した。



高須氏が指摘するのは、先日の国会における高市早苗経済安全保障担当大臣の発言である。高市氏が台湾有事を念頭に、中国による海上封鎖などを「存立危機事態」に認定し得るとの見解を示したことに対し、中国が強く反発した経緯がある。高須氏は、この発言が引き金となり、中国が報復として経済的な揺さぶりをかけてきたと分析。日本の中国に対する経済的な依存度の高さを「完全に中国に首根っこを押さえられている状態」と表現し、それが日本の弱みになっていると警鐘を鳴らした。



さらに高須氏は、こうした中国の戦略は「相手の弱みを握って、じわじわと侵略していく」手法だと解説。経済的なダメージを与えて相手国の発言を撤回させようとする狙いがあると指摘する。その上で、短期的な経済的打撃を覚悟してでも、中国に対して毅然とした態度を示すことが日本の国益を守るために不可欠であると主張。今回の問題を機に、日本は中国に依存しない経済体制を構築すべきだと提言した。