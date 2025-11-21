自民党の麻生太郎副総裁が、11月19日に東京都内で行われた講演で、高市早苗内閣に関して「連立政権を取り巻く環境は楽観できない」「こういった内閣を生んだ以上は育てねばいかんという決意を新たにしている」などと発言し、波紋を呼んでいる。

【写真】ガラが悪い…黒マスクが似合いすぎる麻生太郎氏

発言がたびたび問題視される麻生氏

麻生氏は高市首相誕生の“影の立役者”として知られる。

「10月に行われた自民党総裁選では、事前の予想では小泉進次郎さんが優勢と見られていましたが、麻生さんの動きによって逆転劇を起こしました。さらに公明党の連立離脱のあとも、麻生さんは無所属議員などへ呼びかけ、首班指名選挙での高市さんへの投票を依頼し、多数派工作を試みています。最終的に日本維新の会が閣外協力の形で自民党との連立政権への参加を決め、高市首相の誕生につながりました」（全国紙記者）

麻生氏としては自身の責任として、これからも高市内閣を支える覚悟を表明した形だが、《85歳の麻生太郎が64歳の高市早苗を育てるって何ごっこなの?》《この人、いつまでフィクサー気取りなのかな》《せめて育ててから首相にしなさいよ、未熟な人間が育つまで耐える余裕なんてない今の日本にはないんだから》と、ネット上では違和感の声も少なくない。

こうした声が寄せられる理由を政治ジャーナリストが指摘する。

「麻生さんが、高市内閣の“生みの親”であるのは事実でしょうが、年齢は麻生さんが85歳に対して、高市さんは64歳です。果たしてこの年齢で“育てる”といった表現が妥当であるかは疑問が残ります。ネット上の指摘の通り、そもそも育てる前に首相にしてしまったのは問題なのではといった見方もできますね」

高市氏は11月7日の衆議院予算委員会の場で、台湾有事をめぐる発言が物議を醸し、国際問題となりつつある。

「高市さんは中国が台湾に対して戦艦を使った海上封鎖などを行った場合、日本にとって存立危機事態になりうると発言しました。存立危機事態とは集団的自衛権を根拠に、自衛隊が武力を行使できる事態を指します。これに中国側が激しく反発、日本への渡航自粛などを呼びかけつつ、高市さんに発言の撤回を求めましたが、日本側が拒否したことで日中関係の中長期的な冷え込みが憂慮される事態となっています」（前出・政治ジャーナリスト）

就任早々、高市氏は大きな火種を抱えてしまっただけに、麻生氏が育てるのを待つような余裕はないかもしれない。