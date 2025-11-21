21年目の大刷新!? トヨタ新型「ハイエース」まもなく登場!? デザイン変更＆値上げ実施？ “注文殺到”＆受注停止必至の「9型」に反響多数

21年目の大幅刷新実施？

トヨタ「ハイエース」が、まもなくマイナーチェンジを迎えると噂になっています。これについて、SNSなどでも様々な反響があります。

21年目の大刷新でデザイン変更も!?

ハイエースといえば、言わずとしれたトヨタの商用バンであり、日本国内はもちろん、海外でも高い人気を誇るモデルです。

【画像】超カッコいい！ トヨタ“新”「ハイエース」を画像で見る（77枚）

日本での現行モデルである5代目（200系）は2004年より発売されているロングセラーモデルで、一部改良を繰り返しながら長く販売されています。

直近では2024年1月に一部改良が行われたほか、2025年2月には新たな特別仕様車「スーパーGL“DARK PRIME S”」も追加されました。

ロングボディ（標準幅・ロールーフ）、ロングボディ（ワイド幅・ミドルルーフ）、スーパーロングボディ（ワイド幅・ハイルーフ）といった複数のボディタイプが用意され、幅広いニーズに対応しています。

一方、海外では2019年からひと回り大きくなった6代目（300系）が販売されています。同ボディは国内でも、乗用モデルの「グランエース」として2019年から2024年まで展開されていました。

前述の通り、定期的な改良がおこなわれており、現在販売されているのは「8型」と呼ばれるモデルですが、近々マイナーチェンジによって「9型」が誕生するといいます。

どのようなモデルとなるのか、都内のトヨタ販売店担当者に聞いてみたところ、「すでにインターネット上ではさまざまなウワサが流れていますが、『9型』のハイエースがまもなく登場するのは事実です」と教えてくれました。

「いわゆるビッグマイナーチェンジ」であることや、「LEDヘッドライトが全車標準装備となる」「パノラミックビューモニターも全車標準装備に」「フロントアンダーミラー（ガッツミラー）廃止（オプション化）」「『プラチナホワイトパールマイカ』が新設定」「7インチ液晶のメーターパネルが全車標準装備」「アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）もようやく搭載」など、多くの点が変更されるようです。

一方、「グレード構成やパワートレインのラインナップについては、大きな変更はなさそう」だといい、これまで通り幅広い選択肢が用意されそうです。その他「10〜30万円ほど値上げする可能性があります」と価格上昇の可能性についても示唆してくれました。

そんな新たな“9型”についてSNSなどでは様々な反響が集まっています。

特に先進装備の充実に注目が集まっているようで、「追随型クルコンは便利だろうな」「買い換えようかな」「より安全になりますね！」といった前向きな声が寄せられています。

一方、一部ユーザーからは「クルコンつけるなら、ステッキ式パーキングブレーキやめて、電動パーキングブレーキ採用して欲しい」という更なる改良への期待も寄せられています。

現オーナーや購入検討者からは、「たのしみ」「変えるしかない！」「値段上がるけど装備内容強化されるなら仕方ない」といった前向きな声も見られます。

このほか、「発表と同時に受付中止になるだろう」「普通にディーラーで買えるくらい生産してほしい」といった供給面での懸念を示す声も見られます。

※ ※ ※

“9型”は、現行モデルの完成度の高さをベースに、特に安全面での機能強化を図ったモデルとなりそうですが、先進装備の充実に期待が集まる一方で、需要の高さから入手困難になることも懸念されているようです。