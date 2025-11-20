Snow Man・ラウール　タイ訪問時の表情に「大丈夫？」心配集まるも真相は現地への気遣いか

11月18日からタイ・バンコクで開催されている、Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』。それに合わせてSnow Manのメンバー、宮舘涼太・阿部亮平・ラウールがタイを訪問。3人はイベント初日の会見に出席し、流ちょうなタイ語を披露したようだが、その際のラウールの近影が話題となっている。

「今回のイベント『Snow Man 1st POP-UP』は、2025年8月30日から9月14日まで開催されたソウルを皮切りに、台北、バンコク、さらに日本の大阪、東京でも予定されています。バンコクでは11月18日から26日まで開催され、3人はイベント当日のオープン前、マスコミ向けのインタビューに登壇しました」（芸能ジャーナリスト）

レッドカーペットから登場してきた3人。それぞれが全身黒のスーツに身を包み、スタイリッシュな格好で登場。タイ語で自己紹介を行うとともに、イベントの見どころを語った。

一方で、ファンはインタビュー時のラウールの表情に注目。Xでは次のような声が多数上がった。

《気のせいかもだけどラウール体調悪そうに見えて大丈夫？》

《ラウール、大丈夫？無理しないで》

《元気なさそう》

国内外のアイドル活動で多忙を極めるなか、彼の体調に心配が寄せられたのだ。前出の芸能ジャーナリストは、今回の彼の異変についての“真相”を明かす。

「じつはタイでは、2025年10月24日にシリキット王太后がバンコクの病院で死去。そのためタイの一般国民は90日間喪にふくす期間となりました。今回の訪問はそこに重なったことで、現地の人々に配慮し、普段よりも薄いメイクで臨んだ可能性がいちばん高そうです」

3人が着用していたスーツの左胸には、哀悼の意を示すリボン型のブラックのバッジが付けられていた。

「ラウールさんはもともと肌の透明感があることから、全身黒のフォーマルな装いと、肌とのコントラストでより顔色が白く見えてしまったのかもしれません。アイドルとしてだけではなくモデルとしての活動もあり多忙な彼ですから、思わずファンも心配してしまったのでしょうね。同じメンバーの目黒蓮さんも体調不良で休んだことがありますから、世界を飛び回るラウールさんだからこそ、引き続き体を大切にしてほしいですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

ファンの願い通り、これからも元気な姿を見せて欲しい。