ファミリーマートにて開催されている、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」

第2弾では、お菓子やファミチキの袋が「カービィ」になって登場します☆

ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾

発売日：2025年11月18日（火）

販売店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗

第2弾キャンペーンでは「星のカービィ」がクラシックなドットデザインで描かれた、「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場。

さらに「カービィ」をイメージしたお菓子やカップスープなど計4種類が新たに発売されます。

また、対象のお菓子などを購入された方を対象にした、オリジナルグッズがもらえる企画も実施。

「カービィ」たちと一緒に、ここでしか味わえない“超まんぞく”なフェス気分が楽しめるコラボ企画です☆

「星のカービィ」オリジナルデザインのファミチキ袋や中華まん袋が登場

展開開始日：2025年11月18日（火）

実施エリア：全国

キャンペーン期間中、クラシックなドットデザインの「星のカービィ」が描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋全2種と、

中華まん袋全3種が数量限定で登場。

袋には、中華まんをすいこむ姿や

片手で持ち上げるポーズ

大きな中華まんに乗る「カービィ」がプリントされています☆

※店舗によって開始日は異なります

※袋のデザインを選ぶことはできません

※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります

※店舗によって取り扱いのない場合があります

クランキー苺 星のカービィコラボ

価格：275円(税込)

発売日：2025年11月18日（火）

販売エリア：全国

「カービィ」をイメージした、まんまるピンクのパフ入り苺チョコ。

サクサク食感が楽しめる、数量限定の「クランキー」です。

カービィアメ

価格：213円(税込)

発売日：2025年11月18日（火）

種類：全3種類

販売エリア：全国

「カービィ」をイメージした、まんまるピンクのさくらんぼ味の飴。

パッケージは3種類で、中の袋にもシークレットデザインが隠れているかも！

※数量限定

『カービィのエアライダー』デザインのクリアファイルやオリジナル豆皿がもらえる

キャンペーン期間：2025年11月11日（火）AM10:00〜12月1日（月）まで ※景品が無くなり次第終了

スケジュール：

第2弾：2025年11月18日（火）AM10:00〜景品：『カービィのエアライダー』デザイン オリジナルA4 クリアファイル第3弾：2025年11月25日（火）AM10:00〜景品：オリジナル豆皿

期間中、対象商品を2品ご購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

第1弾の「オリジナルスプーン」に続き、第2弾は『カービィのエアライダー』デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」

第3弾はカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」が登場します。

クリアファイル、豆皿のデザインはそれぞれ4種類です。

ファミペイスタンプ企画

実施期間：

・キャンペーン期間：2025年11月11日（火）〜12月1日（月）まで

・応募期間：2025年11月11日（火）〜12月5日（金）まで

期間中「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまります。

ためたスタンプ数に応じてお好みのコースに応募された方の中から抽選でキャンペーン限定グッズなどを合計450名にプレゼント☆

スタンプ1個：ファミマポイント 500円相当

当選人数：200名

スタンプ1個でファミマポイントコース。

500円相当のポイントが200名に当たります。

スタンプ2個：星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく

当選人数：30名（カービィのラッピング×エコバッグLでお届け）

スタンプ2個で当たるのは「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく」

ぽってりとしたフォルムがかわいい「カービィ」がデザインされています。

「カービィ」のラッピングと、Lサイズのエコバッグで配送されます。

『カービィのエアライダー』購入者限定：ヘッドセットが当たるキャンペーン

実施期間：

・キャンペーン期間：2025年11月11日（火）〜2025年12月1日（月）

・応募期限：2025年12月5日（金）まで

対象商品：Nintendo Switch2 ダウンロードカード『カービィのエアライダー』 価格：7,980円(税込)

景品詳細：有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス

キャンペーン詳細：https://vdpro.jp/fm.nintendo16/

『カービィのエアライダー』のダウンロードカードを購入すると、抽選で100名にヘッドセットが当たるキャンペーンを開催。

特設サイトで応募すると「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」が当たります。

ファミマオンラインで『Nintendo Switch2』『カービィのエアライダー』の抽選結果も発表予定

抽選予約期間：2025年11月11日（火）10:00〜2025年11月17日（月）23:59まで

ファミマオンラインでは『カービィのエアライダー』ソフトや「Nintendo Switch2」本体とのセットの抽選結果が発表されます※。

詳細は、11月11日（火）10時（予定）に掲載される、ファミマオンライン内ページを確認ください。

『Nintendo Store』アプリGPSチェックインで、ファミリーマート限定のオリジナル壁紙がもらえる

任天堂が提供するスマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』

『Nintendo Store』にて、キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を行うと、限定デザインの「カービィ」の壁紙がプレゼントされます。

お菓子やファミチキの袋が「カービィ」になって登場するほか、『カービィのエアライダー』デザインのクリアファイルやかわいいお皿も手に入るスペシャル企画。

ファミリーマートにて2025年11月18日より開催されている「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾の紹介でした☆

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

