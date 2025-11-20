この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

阪急うめだ本店「クリスマスマーケット」でミラーボールツリーの音楽と光のスペシャルショー

阪急うめだ本店（大阪市北区）9階祝祭広場で11月20日、ミラーボールツリーによる「ミラーボールとイルミネーションのショータイム」が始まった。



ミラーボールツリーは、19日に始まった「クリスマスマーケット2025」の一環として登場したもので、全長約8メートルの白いツリーを彩る音楽と光の約4分間のショーを毎時00分に開催する（10時・20時を除く）。



営業時間は10時～20時。ショーは12月25日まで。