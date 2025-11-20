【21日0時開幕】AmazonブラックフライデーでマウスやヘッドホンなどPC周辺機器・ガジェットがSALEに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール登場予定のPC周辺機器やガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」
カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」
4Kの高画質を楽しみたい人に。2025年9月発売の「Fire TV Stick 4K Select」
アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム
アレクサ搭載。高音質のスマートアラームクロック「Echo Spot」
Amazon Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16」
コスパ抜群で完成度の高い前モデル「AirPods Pro 2」
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
洗練されたサウンドとデザインを実現。ゼンハイザーのオープン型ヘッドホン
世界が認めたM50の次世代モデル。オーディオテクニカ「ATH-M50x」
コスパと幅広いラインナップに定評。ASUS「Vivobook 15 M1502YA」
AC差込口×2、Type-C×2、Type-A×1を搭載。CIOの電源タップ
ロジクールの高機能ワイヤレスマウス 静音モデル
オーディオテクニカのブックシェルフ型スピーカー
最大約16時間再生できる、JBLのポータブルスピーカー
防水・防塵。Boseのポータブルスピーカー
高コスパのスポーティーなデジタルウォッチ。カシオのロングセラーアイテム
ウエスタンデジタルの内蔵ハードディスク 8TB
その他のセール予定商品
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります