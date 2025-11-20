【21日0時開幕】AmazonブラックフライデーでマウスやヘッドホンなどPC周辺機器・ガジェットがSALEに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール登場予定のPC周辺機器やガジェットをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

長時間バッテリーで外出先でも使いやすい「Fire HD 10」


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



4Kの高画質を楽しみたい人に。2025年9月発売の「Fire TV Stick 4K Select」


Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム


Ergotron

ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アレクサ搭載。高音質のスマートアラームクロック「Echo Spot」


Amazon

Amazon Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16」


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コスパ抜群で完成度の高い前モデル「AirPods Pro 2」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗練されたサウンドとデザインを実現。ゼンハイザーのオープン型ヘッドホン


ゼンハイザー(Sennheiser)

【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー Sennheiser ヘッドホン 有線 HD 599 SE オープン型 開放型 ブラック 【国内正規品】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



世界が認めたM50の次世代モデル。オーディオテクニカ「ATH-M50x」


Audio Technica(オーディオテクニカ)

オーディオテクニカ ATH-M50x プロフェッショナルモニターヘッドホン 有線 DTM レコーディング ミックス マスタリング DJ 宅録 【国内正規品】ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コスパと幅広いラインナップに定評。ASUS「Vivobook 15 M1502YA」


ASUS

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502YA 15.6インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB MS Office 2024搭載 Windows 11 バッテリー駆動 12.9時間 重量 1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502YA-R7161BLWS

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



AC差込口×2、Type-C×2、Type-A×1を搭載。CIOの電源タップ


CIO

CIO 電源タップ USB付 Polaris CUBE Built in CABLE 卓上 旅行 持ち運び 延長コード 0.5m 収納リール付 合計5口 Type-C Type-A AC差込口 小型 急速充電 iPhone 17 / 16 / 15 Android Macbook iPad Galaxy その他対応 (ブラック)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ロジクールの高機能ワイヤレスマウス 静音モデル


Logicool(ロジクール)

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



オーディオテクニカのブックシェルフ型スピーカー


Audio Technica(オーディオテクニカ)

オーディオテクニカ AT-SP3X ブックシェルフ スピーカー レコードプレーヤー Bluetooth モニタースピーカー 【アクティブ RCA入力 マルチポイント対応 PC テレビ 音楽鑑賞】 ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大約16時間再生できる、JBLのポータブルスピーカー


JBL

JBL FLIP 7 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/ストラップ・カラビナ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ブルー / JBLFLIP7BLU

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



防水・防塵。Boseのポータブルスピーカー


BOSE(ボーズ)

Bose SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代) ワイヤレス Bluetooth 小型 ポータブル スピーカー ハイファイオーディオ 最長12時間連続再生 防水・防塵 ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高コスパのスポーティーなデジタルウォッチ。カシオのロングセラーアイテム


CASIO(カシオ)

[カシオ] 腕時計 スタンダード 【国内正規品】F-108WHC-1AJF ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ウエスタンデジタルの内蔵ハードディスク 8TB


ウエスタンデジタル(Western Digital)

【Amazon.co.jp 限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD 8TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ64MB NAS メーカー保証3年 WD80EFPX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Hisense

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】43V型 43E7N 4K 量子ドット 倍速パネル 144Hz VRR ゲームモード ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa AirPlay2 液晶 テレビ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アイロボット(IRobot)

ルンバ(Roomba)205 DustCompactor Combo ロボット (ロボット掃除機) アイロボット(iRobot)【水拭き/両用/ゴミ圧縮機能付きダスト容器/日本の住宅向けに開発/LiDARナビゲーション/パワーリフト吸引/スマートスクラブ対応/マッピング 掃除経路確認/アプリ操作/落下防止/Amazon.co.jp購入時12ヶ月保証/L121060】ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Audio Technica(オーディオテクニカ)

オーディオテクニカ AT2040USB ダイナミックマイク 単一指向性/ノイズ抑制/ワンタッチミュート/イヤホン出力端子付き ゲーミング 配信用 USB マイク ゲーム実況 ボイスチャット ライブ配信 ポッドキャスト テレワーク ナレーション録音 PC PS4 PS5 【国内正規品】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Dyson(ダイソン)

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Origin (SV49 OR) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【パワフルなシンプルモデル】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります