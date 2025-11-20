この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【マンション大規模修繕】管理会社や設計事務所の言いなりは危険！談合を回避し工事費用を安くする発注方式とは？

【悩める管理組合必見！】「イニシア千住曙町」に学ぶマンション修繕委員会の運営術。「モンスター委員長」や「談合」にどう対策する？

【マンション管理組合】2回目の大規模修繕で「外壁タイル」トラブルが激増中！ あなたのマンションは大丈夫？要注意5項目と対策をプロが解説

【マンションEV充電】実際に利用！全区画に導入したグレーシアパーク八王子みなみ野の成功事例を解説【前編】【さくら事務所】

【タワマン住民は必見】タワーマンションは水害に強いは嘘？地下の電気室浸水で全機能停止？資産価値を守る3つの対策を解説【さくら事務所】

【新耐震マンションでも危険】地震で壊れるマンション？命と資産を脅かす「耐震スリット」の施工不良と、10年保証が切れる前にやるべきこと【さくら事務所】

チャンネル情報

マンション管理専門Youtubeチャンネル「マンション買うなら聞いてくれ」です。不動産コンサルティング会社「株式会社さくら事務所」が運営しています。「管理組合って何？」「規約の意味がわからない」「大規模修繕工事のノウハウ」「長期修繕計画の見直し方法」など、本格的な実務知識まで役に立つ情報を出し惜しみなく公開します！