【タワマン住民は見て】地震で建物は壊れない、は本当か？倒壊より怖い「長周期地震動」とライフライン停止の現実
「タワーマンションは頑丈だから地震でも壊れない」。これは事実ですが、倒壊しないことと安全に住み続けられることはイコールではありません。特にタワマン特有の「長周期地震動」は、建物を壊さずとも、生活を完全に停止させてしまう深刻なリスクをはらんでいます。
今回は、株式会社さくら事務所 マンション管理コンサルタントの土屋輝之さんが、タワマン住民が知っておくべき地震リスクと、「高層難民」にならないための具体的な備えを解説します。
■タワマンは「壊れない」が「激しく揺れる」
タワーマンションは、建築基準法上の厳しい構造審査（耐震・制震・免震構造）をクリアしているため、東日本大震災など過去の大地震でも倒壊した事例はありません。
しかし、その構造特性上、別のリスクを抱えています。
長周期地震動（ちょうしゅうきじしんどう）とは？
大規模な地震が発生すると、周期が長くゆっくりとした大きな揺れが、遠方まで伝わります。
影響：長周期地震動は、周期が長い高層建物ほど揺れが増幅され、長時間揺れ続けます。
被害：建物本体は壊れなくても、上層階ほど揺れが激しくなり、家具の転倒、ガラスの破損、設備機器の損傷が多発します。
この激しい揺れによる部屋の被害を防ぐため、高層階の住民は特に、家具の固定や飛散防止対策を徹底することが必須です。
■倒壊より怖い「ライフライン停止」の現実
タワマンの地震リスクの本質は、建物ではなく、生活設備が機能しなくなることにあります。特に高層階の住民は「高層難民」となるリスクがあります。
エレベーターが止まる
原則：地震発生時、エレベーターは地震感知運転装置（P波センサー）により最寄りの階に自動停止し、点検が完了するまで再稼働できません。
影響：エレベーター停止は数日間続くことが多く、30階・40階の部屋まで階段で上り下りするのは非現実的です。食料・水などの物資運搬も困難になり、自宅にいながら避難所のような生活を強いられます。
トイレが使えない
影響：停電や配管の損傷により断水・排水不能になると、トイレが使用できなくなります。特に高層階では、マンホールトイレ（屋外）を使うために階段を往復することは不可能です。
電気が使えない
誤解：タワマンには自家発電設備があるから大丈夫、と思われがちですが、これは誤りです。
真実：自家発電設備は通常、非常用エレベーターや消防設備を動かすための非常用電源であり、各住戸のコンセントには給電されません。停電時は照明、冷暖房、給水ポンプ（断水）が停止します。
■「終の住まい」を守る！管理組合と個人がすべき備え
タワマンでは、地震発生時に避難所に移動するのではなく、在宅避難が原則となります。
居住者としての備え（自助）
備蓄：最低3日分、できれば7日分の飲料水・食料を、各戸で責任を持って備蓄してください。
トイレ対策：水がなくても使用できる災害用トイレを、1人1日6～7回分を目安に、家族全員の7日分（約200セット弱）を用意することが推奨されます。
電源：スマートフォンなどの情報収集手段を確保するため、ポータブルバッテリーや予備バッテリーを用意しましょう。
管理組合としての対策（共助・公助）
非常用エレベーターのルール：非常用エレベーターの運用ルールを事前に明確にし、災害時の使用優先順位を住民に周知徹底しておきましょう。
メンテナンス業者との連携：エレベーターの点検業者を選定する際、価格だけでなく、地震時の閉じ込め発生時にどれだけ迅速に救助できるかという体制（救助時間目標など）を評価基準に含めることが重要です。
長周期地震動対策：古いマンションの場合、エレベーターの「つり合いおもり」に関する基準が変わっていることがあります。マンションの性能を維持するため、改修の検討が必要です。
【まとめ】
タワーマンションは地震で倒壊しない強さがありますが、ライフライン停止による「高層難民」のリスクは無視できません。
株式会社さくら事務所では、マンションの耐震・防災対策に関するコンサルティングを提供しています。建物構造の安全性を過信せず、「ライフライン停止」というリスクに備えることが、快適なマンションライフを維持する鍵となります。
