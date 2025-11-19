【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）

【映像】軸足を踏み付けられた瞬間

U-17日本代表のDFメンディーサイモン友（流経大柏）が、U-17北朝鮮代表の危険なプレーに悶絶。アフタータックルで足を踏みつけられ、大声を上げる一幕があった。

日本時間11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で日本代表は北朝鮮代表と対戦。1ー1の末に迎えたPK戦を5ー4で制して、6大会ぶりに史上最高タイ記録となるベスト8進出を果たした。

3バックの左CBとしてスタメン出場したメンディーは、安定した守備を披露。ただ、1点リードで迎えた前半のアディショナルタイムに危険プレーの被害に遭っていた。

メンディーはボックス手前でこぼれたルーズボールを大きくクリア。しかし、左足を振りかぶってボールを前線に蹴り込んだ次の瞬間、アフター気味に食いついてきたMFアン・ジンソクの左足がメンディの右足にヒットする。踏みつけられる形となったメンディは絶叫しながらその場に倒れ込むと、すぐに主審もホイッスルを吹いてアン・ジンソクにイエローカードを提示した。

「軸足で逃げられないしかなり危険」の声も

実況を務めた原大悟氏は、「アフターです。これも結構危ないプレーですね」とコメント。するとSNSのファンたちも「これは完全にアフターだろ」「メンディー大丈夫か？結構踏まれてたぞ」「ガッツリ踏み抜いてる」「軸足だから逃げられないしかなり危険」と危険プレーに苛立ちを感じていた。

その後にメンディーは幸いにも立ち上がってプレー続行。フルタイムを戦い切った。

186センチ・77キロの恵まれた体躯を誇り、フィジカル能力に優れたメンディーは16歳の逸材DF。アスリート一家の出身で、セネガルとギニアにルーツを持つ父はFWとしてフランスでもプレーした経験があり、姉のシアラさんも女子バスケット選手としてU-18日本代表のキャリアを持っている。

今大会は左CBとしてチームの躍進に大きく貢献。11月21日の準々決勝（オーストリア戦）でもディフェンスを引き締める存在として期待される。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

