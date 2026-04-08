サッカー日本代表の森保一監督（５７）が７日、欧州視察から羽田空港に帰国し、５月３１日の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）前に発表されるＷ杯のメンバー選考に言及した。負傷離脱を繰り返し、代表活動から約１年１０カ月遠ざかっているＤＦ冨安健洋（２７）＝アヤックス＝について「大会期間中に１００％に持っていける計算が立つのであれば、もちろん考えていきたい」と、“ぶっつけ本番”でも招集する可能性を示唆