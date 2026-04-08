J１百年構想リーグの第９節を終えて（FC東京とFC町田ゼルビアは10試合消化）、PK戦で眩い輝きを放っているのがGK谷晃生（町田）だ。この特別大会のPK４試合で、日本代表歴もある25歳の守護神は17本中８本をストップ。セーブ率は驚異の“47%”と圧倒的な数値を叩き出している。本人は「あまりPKが得意ではない。できればしたくない」と言うが、この“当たっている状況”は無視できない。実際、ネット上では以下のようなコメン