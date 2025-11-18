由利本荘市は市街地や住宅地でクマの目撃が多発していることから、クマを引き寄せる果樹の伐採や運搬、処分にかかる費用の補助や免除を行います。



由利本荘市によりますと、クマの出没の多くはエサを求める行動によるもので、放置されたカキやクリなどの”放任果樹”が格好のターゲットになっています。



このような”放任果樹”を伐採することで、安全な集落環境を確保していきたい考えです。





”放任果樹”の伐採・運搬・処分にかかる費用の補助は、個人や自治会などが対象です。カキやクリなど実をつける木の伐採、運搬、処分費用の2分の1以内、上限5万円で補助します。伐採した樹木を本荘清掃センターなどに持ち込む場合、ゴミ処理手数料を免除するということです。費用の補助や免除には条件があり申し込みが必要なので、由利本荘市に確認してください。また、クマの出没により外で運動ができず健康維持に不安を感じている方に向けて、体育施設が無料開放されます。無料開放される曜日と時間は確認が必要です。＜由利本荘市クマ対策事業 問い合わせ先＞①ツキノワグマ誘引樹木伐採・運搬・処分事業費補助金農山漁村振興課 0184-24-6357②カキの木等の伐採に伴うごみ処理手数料の免除生活環境課 0184-24-6254③体育施設の無料開放文化・スポーツ課 0184-74-8038