¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£°æÂÙÊå¡ØÀµÄ¾¤¹¤®¤ëÊÝ¸±¤ÎÏÃ ¤¤¤ëÊÝ¸±¡¦¤¤¤é¤Ê¤¤ÊÝ¸±¡Ù¡Ê¤Ñ¤ë½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¬¤óÊÝ¸±¡×¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«
¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤¬¤óÊÝ¸±¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¸µ¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¤¬¤óÊÝ¸±¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥ÈÀ¸ÊÝ¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤¬¤óÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤¦¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ´û¤Ë30Ç¯¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿·¤¿¤ËÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÊÝ¸±¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µ¡²ñ¤Î¤Û¤¦¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬ÊÝ¸±ÎÁ¤â¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÇµëÉÕ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³ä¤Ë¤Ï°åÎÅÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦À¼¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¯¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶ì¤·¤ß¤Î°ìÉô¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢·ÐºÑÌÌ¤è¤ê¤âÀº¿ÀÅª¤Ê°Â¿´¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸úÍÑ¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬¼ÂºÝÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢º£¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¬¤óÊÝ¸±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áª¤Ö¤Ù¤¤¬¤óÊÝ¸±¤ÎÆÃÄ§
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤¬¤óÊÝ¸±¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤ä¤¬¤óÊÝ¸±¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀ¸ÊÝ¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÀ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤ë¤½¤ÎÅÀ¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¥·¥§¥¢¤¬°ìÈÖ¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ò¥ë¤ÎÀ¸ÊÝ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾åÈéÆâ¤¬¤ó¤ÎÊÝ¾ã¤¬Çö¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢ÁªÂò¤«¤é³°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¢ÊÝ¾ã¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ëÄÌ±¡¤Ê¤É¤Þ¤Ç¸Â¤ê¤Ê¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤½¤ÎÊ¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÇÃÇµëÉÕ¶â¡Ü¼£ÎÅµëÉÕ¡ÊÆþ±¡¤ä¼ê½Ñ¤Ê¤É¡Ë¡ÜÀè¿Ê°åÎÅ¤Ê¤ÉÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡£
£¿ÇÃÇµëÉÕ¶â¤Ï¡¢Æþ±¡¾ò·ï¤¬¤Ê¤¯¿ÇÃÇ³ÎÄê»þ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÊ£¿ô²ó»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡£¤â¤Á¤í¤óÊÝ¸±ÎÁ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¡£
¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±¶¦ºÑ¤Î¤¬¤óÆÃÌó¤âÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡£
°Ê¾å¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
¢£Ç¯Îð¤¬¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É³ä°Â¤Ê¶¦ºÑ
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤äÂ»³²ÊÝ¸±¤ÈÆ±¤¸µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¶¦ºÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´Ï«ºÑ¡¢JA¶¦ºÑ¡¢CO¡¦OP¶¦ºÑ¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµò¤Ã¤ÆÎ©¤ÄË¡Î§¤Î¤â¤È¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ºÑ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁê¸ßÉÞ½õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤Ï°ã¤¤¡¢±¿±Ä¾å¤ÎÍ¾¾ê¶â¤Ï¡¢ÁÈ¹ç°÷¡¢¤Ä¤Þ¤ê·ÀÌó¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸ÊÝ¾ã¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌ±´Ö¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤è¤ê¤â³ä°Â¤Ç¤¹¡£
À¸ÊÝÊ¬Ìî¤Î¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±¶¦ºÑ¡×¤òÎã¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤Î»àË´ÊÝ¾ã¤ÈÆþ±¡ÊÝ¾ã¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡¢20ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤Ç°ìÎ§¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ìÎ§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È³ä°Â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÌ±¶¦ºÑ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊÝ¾ãÆâÍÆ¡ÊÁí¹çÊÝ¾ã2·¿¡Ë¤ò¡¢¿ÞÉ½1¤Ç¼¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£·î¡¹2000±ß¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÛÅö¼ÂÀÓ¤Ï¡¢36¡ó¤ÎÌá¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÉéÃ´¤Ï¡¢·î1300±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤¢¤Þ¤êÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î°Â¿´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯Îð¤¬¹â¤¤Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ï¶¦ºÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
»ä¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊý¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÝ¸±¤¬ÎÉ¤¤¤«¤È½õ¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¶¦ºÑ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¯Îð¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ìÎ§¤Ê¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¡¢ÊÝ¾ã¤¬60ºÐ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤´»þÀª¡¢¿ïÊ¬Àè¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ½ª¿ÈÊÝ¾ã¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬À®¿Í¤¹¤ë¤À¤í¤¦º¢¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¾ã¤ò°Â²Á¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¹çÍýÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤Æþ±¡¤¬¼ê¸ü¤¤Ê¬¡¢TVCM¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡Ö¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑ¡×¤è¤ê¤â¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±¶¦ºÑ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤·¡¢CO¡¦OP¶¦ºÑ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢»àË´ÊÝ¾ã¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤ÊÊÝ¾ã¤¬1¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¶¦ºÑ¤Ë¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Îà»÷¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ä²ÐºÒÊÝ¸±¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦ºÑ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¡Ê¥ß¥ËÊÝ¸±¡Ë¤¬¡¢2006Ç¯¤ÎË¡Î§²þÀµ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì±´Ö¤ÎÊÝ¸±¤Î¥ß¥ËÈÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¾¯³Û¤ÎÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ê¸µ¤Î»ñ¶â¤ÇÏÅ¤¦¤Î¤¬¹çÍýÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÆÈ¿È¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢´û¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ÆâÍÆ¤«¤éÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¾õ¶·¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ËËü°ì¤Î¾ì¹ç¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î¶â³Û¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±¶¦ºÑ¤ÎÁí¹ç2·¿¡Ê·î2000±ß¡Ü³äÌá¶â¡Ë¤ÎÉÂµ¤»àË´ÊÝ¾ã³Û¤Î400Ëü±ß¡Ê»ö¸Î800Ëü±ß¡Ë¤Ç½½Ê¬¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌ±´Ö¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤¯ºÇÄãÊÝ¸±¶â³Û¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë500Ëü±ß¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃË¤Î5¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÏÀ¸³¶ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯À¸³¶ÆÈ¿È¤Î½÷À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦60ºÐ²á¤®¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃß¤¨¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢²¿¤«ÊÝ¾ã¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¶¦ºÑ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â°åÎÅÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï50Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÃù¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ÃÆþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±¶¦ºÑ¤ÎÁí¹ç2·¿¤Ê¤é¤Ð¡¢Àè¤Î»àË´ÊÝ¾ã¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉÂµ¤Æþ±¡¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤Æ¥±¥¬¤ÈÆ±¤¸Æü³Û5000±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£¤¬¤óÊÝ¸±¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¶¦ºÑ
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤âÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤ë¸þ¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤âÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±¶¦ºÑ¤Î¤¬¤óÆÃÌó¤Ç°ìÄê¤Î°Â¿´¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·î1000±ß¡Ê¡Ü³äÌá¶â¡Ë¤Ç¡¢¤¬¤ó¿ÇÃÇµëÉÕ¶â¤¬50Ëü±ß¡¢Â¾¤ËÆþ±¡¤äÄÌ±¡¤Ê¤É¤âÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤À¤«ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¶¦ºÑ¤ÎÀëÅÁ¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÆÈ¿ÈÀ¸³è¤Ë¤âÇ¯µ¨¤¬Æþ¤Ã¤¿½÷À¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¶¦ºÑ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢»àË´¤È»°Âç¼ÀÉÂ¤ÎÊÝ¾ã¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢»°Âç¼ÀÉÂÊÝ¸±¤Î½ª¿È·¿¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»°Âç¼ÀÉÂ¤È¤Ï¡¢¤¬¤ó¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»°Âç¼ÀÉÂ¤ËØí´µ¤·¤¿¤È¤¤ËÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÊ§¤¤¹þ¤ß½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¾ã¤Ë´¹¤¨¤Æ¡¢²òÌóÊÖÌá¶â¤òÏ·¸å»ñ¶â¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢·î¡¹¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Ç½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï°ì¹Í¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢Â¾¤Ë¼é¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤µ¤Û¤ÉÍê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¸¤¤ÊÝ¸±¤ÎÍøÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÈ¿È¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ£°æ ÂÙÊå¡Ê¤Õ¤¸¤¤¡¦¤¿¤¤¤¹¤±¡Ë
À¸ÊÝ¶¨²ñÇ§ÄêFP¡¢DC¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î
Áí¹çÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥ÄÂåÉ½¼èÄùÌò¡£À¸ÊÝ¶¨²ñÇ§ÄêFP¡¢DC¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡£1954Ç¯Ì¾¸Å²°À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢»°°æÊª»º¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯¤ËÁí¹çÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤òÀßÎ©¡£ÉÔ»×µÄ¤ÈÉÔ¹çÍý¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¸ÊÝ¡¢Â»ÊÝ¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢ÂåÍýÅ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢¾ï¤ËÇã¤¦Â¦¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ÊÝ¸±Äó°Æ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡²ñ¤¢¤ë¤´¤È¤ËÊÝ¸±¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ø¤Î´ó¹Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤ÊÝ¸±¤Î³èÍÑË¡¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¤É¤ó¤Ê²ÈÄí¤Ç¤â À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·î5000±ß¤À¤±¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ´©¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¤¢¤ë¡£
¡ÊÀ¸ÊÝ¶¨²ñÇ§ÄêFP¡¢DC¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î Æ£°æ ÂÙÊå¡Ë