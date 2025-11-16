エアコンから出る風が気になって、カーテンレールの上にのぼった猫ちゃんの光景が話題に。狭い足場を器用に使ってカーテンレールを降りようとする猫ちゃんの姿には、「ちゃんと戻り方覚えてて賢すぎる」「エアコン点検員さんだねｗ」といった感想が寄せられ、再生回数45万回を突破することとなりました。

【動画：カーテンレールに登った猫ちゃん→下りられなくなったと思いきや…器用すぎる『脱出方法』】

カーテンレールに登っているねぎま君を発見

Instagramアカウント『ねぎま【スコティッシュフォールド】』に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのねぎま君がカーテンレールに登る様子。近頃寒くなってきたと感じた飼い主さんはこの日、部屋を温めるためにエアコンの暖房をつけたのだそう。すると、エアコンから吹き出した風が気になったのか、ねぎま君がカーテンレールの上に乗って、エアコンの様子を見に行ったのだといいます。

異常がないか確認しにいくその姿は、まるで点検員さんのようで頼もしいかぎりです。しかし、ねぎま君はこのあと、ある"大きなミス"を犯していたことに気がつくのでした。

下りられなくなってしまった…と思いきや？

ねぎま君が犯してしまったミス、それは…カーテンレールの上で方向転換ができないこと！カーテンレールはねぎま君の足とほとんど同じくらいの幅のうえに、壁にぴったりとくっついているため、身をよじったらきっとねぎま君は落ちてしまうことでしょう。

いったい、ねぎま君はどうやってカーテンレールから降りるのか…そう思いながら見守っていると、なんとねぎま君は向いている方向を変えることなく、少しずつ後ろに下がっていったのだとか！機転の効いたねぎま君の発想に、思わず唸ってしまいそうです。

最後の難所に苦戦するねぎま君

後ろ向きに下がっていくことで、見事にカーテンレールの端までやってきたねぎま君。しかし、そんなねぎま君に最大の難所が訪れることに。それは…カーテンレールとキャットタワーの間にある隙間！カーテンレールに乗るときは前向きだったためキャットタワーから軽々と飛び乗れたものの、今は後ろ向き。後ろに飛ぶこともできず、ねぎま君は一瞬悩んでしまいます。

しかし、ここでねぎま君の頭脳が発揮されることに。なんと、ねぎま君は後ろ足をピンと伸ばし、片足ずつキャットタワーに乗せることにしたのでした。

その作戦は見事に成功！ねぎま君の知恵を絞った脱出方法に、思わず拍手を送りたくなってしまいます。

この光景には、「ドヤ顔としっぽぶんぶんが可愛い♡」「後ろ足の動きが可愛すぎる」「ムーンウォークの様なステップｗ」と、絶賛コメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ねぎま【スコティッシュフォールド】』では、そんな頭脳派猫ねぎま君の魅力がたくさん詰まっています。

ねぎま君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねぎま【スコティッシュフォールド】」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。