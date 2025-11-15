¡ØTB-5¡Ù¤ËÂ³¤¯¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÍ½´¶!?¡¡¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¡ØTB-3¡Ù¤¬5°Ì¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡Ú¥¢¥¤¥¢¥óÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
º£½µ¤Î¥¢¥¤¥¢¥óÉôÌç¤Ç¤Ï11·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¡ØTB-3¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤¬5°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¡ØTB-5¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤¬¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØTB-3¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÈÌ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÆóÌÚ¥´¥ë¥Õ¿å¸ÍÅ¹¤Î»³ËÜÄ¾¼ù¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¡ØTB-3¡Ù¡ØTB-5¡Ù¤Î¹½¤¨¤¿´é¤òÈæ³Ó
¡ÖÅöÅ¹¤Ç¤Î¡ØTB-3¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ØTB-5¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤Î¤È¤¤È¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÈ¯Çä¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ØTB-3¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡ÖÆðÅ´ÃÃÂ¤¤Î°ìËç¥â¥Î¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥ÀÇ½¤â¹â¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÂÇ´¶¤â¤¤¤¤¡£ÂÇ´¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ØTB-5¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤è¤êÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤ÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡×2020Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ØTB-5¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó»Ë¾åºÇ¹â¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¡ØTB-3¥Õ¥©¡¼¥¸¥É¡Ù¤Ï¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤«!?¡Ú¥¢¥¤¥¢¥óÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi52°Ì¡¡¥Ô¥ó G4403°Ì¡¡¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È T250¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢11·î3Æü¡Á11·î9Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø79mmÁ°¸å¤Ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬½¸Ãæ¡ª ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀ³Ê¤Ï¡È¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¡É¤Ç8³ä·è¤Þ¤ë¡Ú¥¢¥¤¥¢¥ó41¥â¥Ç¥ëÈæ³Ó¡Û¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
【写真】鍛造アイアン「TB-3」「TB-5」の構えた顔を比較
