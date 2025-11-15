56HR¡õ132ÂÇÅÀ¤Ç¤â¡È²ãÄ¢¤Î³°¡É¡¡¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¡ÄÁª¼ê´Ö1°Ì¤Ç¤âÀäË¾¡Ö0/30¡×
¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤Ï¼õ¾Þ¤â¡Ä
¡¡2´§²¦¤Ç¤â¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Ë¤è¤ëºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬4ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨56ËÜÎÝÂÇ¡¢132ÂÇÅÀ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ï1°ÌÉ¼¤¹¤éÆþ¤é¤º¡ÈÇÔÀï¡É¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¥ÁÛ¡×¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇMVPÅêÉ¼15°Ì¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×Àï¤«¤é¥¢¡¼¥Á¤òÏ¢È¯¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏMVP¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¡ÈÂçÃ«¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂçÃ«¤Î3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁË»ß¤·¡¢ÂÇÅÀ¿ô¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¼«¿È½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢BBWAA¤Ë¤è¤ëµ¼ÔÅêÉ¼¤Ç¤Ï1°ÌÉ¼¤Ï¤Ê¤·¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡×¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥é¥¦¥Ð¡¼µ¼Ô¤âÂçÃ«¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏMVP¤ÎÂ¾¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡Ë¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¾Þ¡×¤È¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¥Á¡¼¥à¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÃ«¤ÎÁ°¤Ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏÇÔ¤ì¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ëMLB¥Á¡¼¥à¡×¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤â¡ÈÌµ´§¡É¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±¾ð¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤·¤«¤·2´§²¦¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¡Ö¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÀäË¾´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤â¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇMVP¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤·¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¡×¡Ö2´§¼è¤Ã¤Æ¤âMVP¼è¤ì¤Ø¤ó¤Î¤ä¡×¡Ö¤Þ¤¿ËþÉ¼¤Ï¤â¤Ï¤ä¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë