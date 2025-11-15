大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が11月14日に発表され、STARTO ENTERTAINMENT社からはKing & Princeが3年ぶり6度目の出場を決めた。

デビュー初年度の‘18年以来、5年連続で出場した国民的アイドルのキンプリだが、途絶えたのには理由が。

『紅白』には、旧ジャニーズ事務所の人気グループ5〜6組が出場するのが毎年恒例だったが、’23年に旧ジャニーズ事務所が創業者である故・ジャニー喜多川氏の性加害問題を認めたことを受け、NHKは同社所属タレントの新規起用を当面見合わせることを発表。同年の『紅白』には44年ぶりに同社タレントがゼロとなった。

蜜月を続けた旧ジャニーズ事務所としばしの決別を決断したNHKだったが、その“反動”も大きかったようだ。

「’23年の『紅白』の平均世帯視聴率は、第1部が29％（ビデオリサーチ調べ・関東地区、以下同）、第2部が31.9％と、共に史上最低を記録。制作サイドは改めて旧ジャニーズ勢の重要さを痛感しました。

翌’24年には紅白を見据えてか、NHKは10月にSTARTO社所属タレントの起用再開を発表。やはりNHKとして最も出演してほしいのは、目黒蓮さん（28）を筆頭にメンバー個々で活躍しており、今やSTARTO社の代表格ともいえるSnow Manでした。喉から手が出るほど出演してほしい存在でしたが、交渉は決裂し、この年も同社タレントはゼロとなりました」（音楽関係者）

そして、今年はSTRATO社が３年ぶりに“紅白復活”を果たしたが、Snow Manの名前はそこになかった。スポーツ報知によると、Snow ManはNHKからオファーを受けていたものの、受けなかったようだ。

CDデビューした’20年に『紅白』に初選出されるもメンバーの新型コロナウイルス感染によって泣く泣く辞退したSnow Man。そのため、翌’21年にリベンジを果たした際にラウール（22）が、「この1年間、紅白のためにがんばってきたと言っても過言ではない」と発言したほど、『紅白』への思い入れは強かったはずだが――。

「’22年にも2年連続で出場し、’23年も“当確”と言われていたいたところに、喜多川氏の性加害問題によって苦渋を飲むことに。もちろん、新規起用見合わせには“仕方ない”と、メンバー一同理解を示していたものの、影響力やセールスといった実力があるにも関わらず“落選”となったことには納得のいかない思いも抱いたといいます」（前出・音楽関係者）

‘23年は、『紅白』に加えて、東京ドームで毎年開かれてきた「ジャニーズカウントダウンライブ」も中止に。年末の予定が空いたSnow Manは、そこである行動にでた。

「ファンのために、単独配信ライブ『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！〜』を開催。同ライブでは視聴者を意味する同時接続数が133万人を超え、当時の日本歴代1位を記録しました。

同ライブの開催発表に際して、目黒さんは自身のインスタグラムのストーリーズで《9人とみんなで最高の大晦日にしようね！ 絶対後悔させないよ 俺らを正解にする》と“裏番組”である『紅白』への“決別宣言”とも取れる発言をしていました」（前出・音楽関係者）

Snow Manは’24年も、『紅白』には出場せず、大晦日に同様の単独配信ライブを開催して同接約127万人を記録。今年の年末配信の実施についてはまだ発表されていない。

「’23年の時点ですでにメンバー間では、“大晦日に自分たち主導のライブを同じ場所で毎年開いていきたい”という話をしていたそうです。今年の大晦日も生配信ライブが開催される可能性が高いとみられています。

STARTO社タレントの起用が復活したなか、Snow Manは『紅白』を選ばなかったわけですが、溝は2年経っても埋まっていないということなのかもしれませんね」（前出・音楽関係者）

今年は放送開始100周年ということもあって、『紅白』に並々ならぬ気合を注いでいると言われているNHK。Snow Manを失ったのは大きな痛手だが、起死回生の一手はあるのか――。