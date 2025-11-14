タレントの勝俣州和（60）が、8日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。恩人である和田アキ子との忘れられない思い出を回想した。

和田の誕生日を祝うため、「アッコにおまかせ！」の生放送ロケでバンジージャンプを飛ぶことになった際のこと。過去に怖くて飛べないことがあった勝俣は、リベンジの場として和田の誕生日に舞台が用意された。

リハーサルにも顔を出してくれた和田は、勝俣を気遣ったが「もしも飛べなかったら、アッコの力を全部使って、お前を潰すからな」と最後通告をして、本番を迎えた。

やる気満々の勝俣だったが、いざ本番を迎えると頂上で足が止まった。次の一歩が出ず、放送事故寸前。「なにやってるんや！はよ飛べや！」という和田の怒声がカメラ越しに響く。

「1分で飛ばないと行けないのに5分かかっていて。完全に潰される」と思った勝俣はここで逆ギレ。「なにが、早く飛べだ！お前が飛べや！」と叫んでいた。

和田も「なんや急にキレて！」と返すが、勝俣は「ずっとお前に腹立っていたんや」と応戦。言い合いをするうちに、ついに勝俣は酸欠で倒れてしまった。

CMに入った際にスタッフから「謝りに行こう」と諭され、TBSに戻ったが、番組はすでに終了。エレベーターから、和田の楽屋まで50メートルほどの廊下の両側にはスタッフがズラリ勢ぞろいし、「なんか、死刑台に向かって行くみたい」と回想した。

緊張のままドアを開けて、そのまま土下座して謝罪した勝俣に対して、和田は「ケッケッケーって笑い出した」という。

「人間は人を殺す前に笑うんだ、と思った。聞いた事もない声」だったと“覚悟”した勝俣だったが、「おもろかったで。スタッフもおもろかったって言っていた」と和田が笑顔で出迎えてくれた。「そこから2人で飲みに行っても楽しい」と話すと、メッセンジャー・黒田は「2人で？」と現在の関係性に驚いていた。