2月21日、朝の情報番組『朝だ! 生です旅サラダ』（テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）が放送された。番組に出演したゲストに対する勝俣州和の“イジり”が一部の視聴者から疑問を持たれているようだ。毎回、番組の出演ゲストが全国各地の名所をめぐる模様をVTRとともに紹介するのが恒例だが、今回は冬の青森の映像が流れた。「ゲストはソプラノ歌手の岡本知高さん。樹氷を間近に堪能したり、温泉宿のグルメをリポートしました。