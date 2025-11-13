起こるべくして起きた、という向きも少なくない。

高校サッカーV前橋育英からJ入りゼロのなぜ？ 英プレミアの三笘薫が優良モデルケース

サッカー部の3年生部員に対する部内いじめが発覚した仙台育英（宮城）が昨12日、12月28日開幕の全国高校サッカー選手権大会の出場を辞退すると発表した。

東北の古豪として知られる同高は今月2日、宮城県予選決勝を制して2年ぶり38回目の全国大会出場を決めたばかりだが、4日に地元放送局が「いじめ重大事案」「部員が暴言を受けて抑うつ病の症状に」と報じて大騒ぎとなった。

「被害部員は2023年4月の入学直後から複数の同級生によって度重なるいじめを受けていた。2年生になった昨年、病院で＜抑うつ病＞と診断され、現在も通院中。複数のメディアによれば、学校側は昨年5月、いじめの存在を把握していたという。被害部員が部活に参加していないことをいいことに“隠蔽”していたと思われても仕方ない。2日の県予選決勝の前日になってサッカー部員と保護者に『いじめ重大事態報告に寄せる校長所見』という報告書を届けた。もっとも、この段階でも学校側は＜全国選手権には出場できるだろう＞と完全にタカをくくっていたといいます」（地元マスコミ関係者）

高校サッカー界にはこんな慣例があるという。

不祥事が発覚した場合、加害部員を退学か停学とした上で、部としても一定期間の練習休止と公式戦3試合の不戦敗（0-3）でミソギを済ますというものだ。

Jユース選手引き抜きの“禁じ手”

仙台育英は現在、「プリンスリーグ東北」の公式戦が11月8、22、29日に組まれており、「この3試合を不戦敗とすることで反省をアピール。全国選手権に出場しようとしていた」（同）という指摘もある。

城福敬監督（68）は、10年2月に就任。大分・日本文理大付属を97年から3年間率いた後、J川崎でスカウト部長、J札幌で強化部長を務めた。実弟・浩氏はFC東京、甲府、広島などで監督を歴任。現在はJ1東京Vを率いる。

「技術屋というよりは有望選手のスカウティングで評価されていた。就任直後には本来、高体連とすみ分けがあるJリーグの仙台ユースに所属する高校2年生と1年生の有望株を仙台育英に転校させる“禁じ手”を使い、中盤の要として起用。12年に8年ぶりの全国選手権出場、就任4年目の翌13年には総体出場を決めて救世主ともてはやされた」（高校サッカー関係者）

50〜70年代は全国選手権の常連だった仙台育英はその後、長期低迷に悩む時期もあった。

城福監督の就任後は1学年あたり約20人、計60人だった部員数を大幅に増やした。現在は部員計約150人の大所帯。城福監督は事実上の総監督的な立場で実際の指導はコーチやトレーナーが担当していた。

「全国大会やプリンスリーグといった“一軍”の試合に出られるのはごくわずか。行き過ぎた実力至上主義に加え、大所帯では指導者やスタッフの目も行き届きづらくなる。いじめなどの不祥事がいつ起きてもおかしくない環境であるのは確かです」（同）

今夏には広陵（広島）野球部で校内暴力が発覚。出場中の甲子園を辞退した。有望中学生離れが起きているともっぱらだ。

仙台育英サッカー部も同じ道をたどるのか。